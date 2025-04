Bon plan : Profitez d’une remise de 130€ sur l’ECOVACS X8 PRO OMNI

L’ECOVACS X8 PRO OMNI est un robot aspirateur laveur haut de gamme qui combine des technologies avancées pour un nettoyage efficace et autonome de votre domicile. Actuellement, une offre promotionnelle vous permet de bénéficier d’une réduction de 130€, rendant cet appareil encore plus attractif.

ECOVACS Robotics est une entreprise spécialisée dans la conception de robots domestiques intelligents. Depuis sa création, la marque s’est imposée comme un leader dans le domaine des robots aspirateurs, proposant des solutions innovantes pour faciliter le quotidien des utilisateurs.

Puissance d’aspiration exceptionnelle

L’ECOVACS X8 PRO OMNI est doté d’une puissance d’aspiration impressionnante de 18 000 Pa, lui permettant d’éliminer efficacement poussières, débris et poils d’animaux sur différents types de sols. Cette performance assure un nettoyage en profondeur, même dans les zones les plus difficiles d’accès.

Technologie de nettoyage OZMO ROLLER

Ce modèle intègre la technologie OZMO ROLLER, un système de lavage innovant qui utilise un rouleau rotatif appliquant une pression constante de 4 000 Pa et effectuant 200 rotations par minute. Cette méthode garantit un nettoyage efficace des taches tenaces tout en évitant la contamination croisée grâce à un auto-nettoyage continu du rouleau.

Station OMNI tout-en-un

L’ECOVACS X8 PRO OMNI est accompagné d’une station OMNI multifonctionnelle qui automatise plusieurs tâches d’entretien. Cette station lave et sèche automatiquement la serpillière à des températures réglables entre 40°C et 75°C, vide le bac à poussière et recharge l’appareil, offrant ainsi une expérience véritablement mains libres.

Navigation intelligente et évitement des obstacles

Équipé de la technologie AIVI 3D 3.0, ce robot reconnaît et évite efficacement les obstacles tels que les meubles, les câbles ou les jouets. Son système de navigation avancé lui permet de cartographier précisément votre intérieur pour optimiser les trajectoires de nettoyage.

Entretien simplifié grâce à la technologie ZeroTangle 2.0

La brosse principale de l’ECOVACS X8 PRO OMNI bénéficie de la technologie ZeroTangle 2.0, conçue pour prévenir les enchevêtrements de cheveux et de poils d’animaux. Cette innovation réduit le besoin d’entretien manuel et maintient l’efficacité de nettoyage de l’appareil.

Contrôle vocal et application dédiée

Compatible avec les assistants vocaux tels qu’Amazon Alexa et Google Assistant, l’ECOVACS X8 PRO OMNI peut être commandé par la voix. De plus, l’application ECOVACS Home offre une interface intuitive pour programmer les nettoyages, surveiller l’état de l’appareil et personnaliser les modes de nettoyage selon vos besoins.

Récapitulatif technique

Puissance d’aspiration : 18 000 Pa

Technologie de lavage : OZMO ROLLER avec auto-nettoyage

Station OMNI : Lavage à l’eau chaude (40°C à 75°C), séchage, vidage automatique du bac à poussière

Navigation : AIVI 3D 3.0 pour l’évitement intelligent des obstacles

Brosse principale : ZeroTangle 2.0 anti-enchevêtrement

Contrôle : Compatibilité avec assistants vocaux et application ECOVACS Home

