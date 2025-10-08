Prime Day : offre sur le Dell 15 DC15255

Le Dell 15 DC15255 embarque un écran Full HD de 15,6 pouces et un processeur adapté à un usage bureautique et multimédia. Son design sobre et sa construction robuste conviennent à un usage quotidien. L’appareil profite d’une réduction dans le cadre des promotions Amazon pour le Prime Day.

Caractéristiques techniques :

ÉCRAN FULL HD 120HZ DE 15,6” : Profitez d’une clarté visuelle nette sur un écran WVA FHD (1920 x 1080) avec un taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz, luminosité de 250 nits et traitement antireflet.

PERFORMANCE FLUIDE AVEC AMD RYZEN 5 7520U : Processeur AMD Ryzen 5 7520U et graphiques Radeon 610M intégrés pour un usage quotidien fluide : multitâche, streaming, bureautique.

8 GO LPDDR5 + SSD 512 GO POUR UNE UTILISATION RAPIDE : 8 Go de mémoire LPDDR5 (5500 MT/s) et SSD PCIe NVMe de 512 Go pour un démarrage instantané et un espace de stockage généreux.

GRAPHIQUES INTÉGRÉS RADEON POUR UN USAGE QUOTIDIEN : AMD Radeon 610M offre des visuels fiables pour la navigation, les appels vidéo et les tâches bureautiques.

CONNECTIVITÉ MODERNE COMPLÈTE : Wi-Fi 6, Bluetooth, HDMI, USB Type-C, USB 3.2, lecteur de carte microSD et prise audio — tout ce qu’il faut pour le travail ou les loisirs.

