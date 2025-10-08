Prime Day : offre sur le casque VR Meta Quest 3S 256 Go

Le Meta Quest 3S de 256 Go s’impose comme une solution tout-en-un pour la réalité virtuelle. Conçu pour offrir une expérience immersive sans fil, il intègre un processeur performant et un affichage haute résolution. Ce modèle propose également un suivi précis du mouvement et une compatibilité avec de nombreux jeux et applications. Amazon met en avant ce casque dans le cadre de ses offres Prime Day, une occasion de s’équiper à moindre coût.

Prix conseillé : 429,99 EUR –

Prix : 439,99 EUR

Caractéristiques techniques :

Explorez des milliers d’expériences immersives grâce à la réalité mixte, qui vous permet d’intégrer des objets numériques à votre espace physique, ou plongez en immersion totale avec la VR. Transformez n’importe quelle pièce en salle de cinéma. Tamisez l’espace autour de vous et regardez vos contenus sur écran géant. Optez pour des écouteurs USB-C ou branchez des écouteurs classiques 3,5 mm à l’aide d’un adaptateur USB-C (vendu séparément).

Amusez-vous entre amis avec Quest. Explorez un jeu immersif avec des amis du monde entier, assistez ensemble à un concert en direct dans Meta Horizon ou diffusez votre point de vue sur la télé pour vos proches.

Le multitâche n’a jamais été aussi facile. Affichez plusieurs écrans à la fois pour naviguer sur le Web, regarder YouTube et envoyer des messages à vos amis avec des applications comme WhatsApp, Instagram ou Facebook Messenger, tout en gardant votre espace physique sous les yeux.

Bougez en toute liberté grâce au casque sans fil, léger et confortable, pour des séances de fitness virtuelles palpitantes ou pour chasser les fantômes de votre salon. Utilisez vos mains ou vos manettes Touch Plus pour profiter de sensations réalistes et d’une précision irréprochable.

Avec Quest 3S, les objets virtuels prennent vie dans votre pièce en haute définition. Avec des performances graphiques deux fois supérieures à celles de Quest 2*, les jeux les plus complexes sont plus fluides et les détails plus nets. * Selon les performances graphiques de la plateforme Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2 par rapport à la plateforme de Meta Quest 2.

