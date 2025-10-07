Bon Plan Prime Day : Samsung Galaxy Z Flip6 en promotion sur Amazon

Le Samsung Galaxy Z Flip6 reprend le format pliable compact de la série Flip. Son écran principal AMOLED assure une fluidité d’affichage, tandis que le petit écran externe facilite la consultation rapide des notifications et des appels. Sa conception soignée met en avant une charnière renforcée et une résistance accrue, faisant de ce modèle un smartphone à la fois pratique et innovant.

Prix conseillé : 1 319,00 EUR –

Prix : 1 319,00 EUR

Acheter sur Amazon

Caractéristiques techniques :

Découvrez le Galaxy Z Flip6, l'outil d'expression ultime pour se démarquer, plus compact et stylé que jamais, il brille par la puissance de Galaxy AI et les capacités photos de son tout nouveau capteur principal de 50MP

Compact et coloré : le smartphone Galaxy Z Flip6 est doté d'un nouveau design, moderne, fin et épuré ²

Un nouveau capteur principal pour immortaliser des portraits uniques et des images éclatantes³ ⁴. FlexCam réinvente l'experience du selfie en vous libérant les mains⁵. La fonction Zoom automatique capture sans effort votre meilleur angle en zoomant sur vos sujets et vous offre un aperçu directement depuis l'écran externe

Découvrez la plus grande autonomie de batterie jamais conçue sur un Galaxy Z Flip. Parlez, scrollez sur les réseaux sociaux ou jouez longtemps sans soucis grâce son système de refroidissement intégré. ⁶ ⁷

Le design du smartphone Galaxy Z Flip6 est conçu pour durer, grâce au verre Corning Gorilla Glass Victus 2, un cadre en aluminium Armor utra résistant et doté d'une résistance à l'eau IP52

Prix conseillé : 1 319,00 EUR –

Prix :

1 319,00 EUR

Acheter sur Amazon