Prime Day : les Apple AirPods Pro 2 sous la barre des 200€ !

Les Apple AirPods Pro 2 passent sous la barre symbolique des 200€ à l’occasion du Prime Day, une aubaine pour les amateurs de son haut de gamme et d’écosystème Apple. Une remise rare pour ce modèle qui figure parmi les écouteurs sans fil les plus plébiscités du marché.

Fondée sur l’innovation et la maîtrise technique, Apple continue d’asseoir sa domination sur le marché de l’audio nomade avec une version boostée de ses écouteurs vedettes. La seconde génération des AirPods Pro mise sur des raffinements techniques discrets mais redoutablement efficaces, tout en s’ouvrant à un public plus large grâce à cette baisse de prix temporaire.

Une réduction Prime Day à ne pas rater

Les promotions sur les produits Apple sont rares et généralement modestes. Ce Prime Day 2025, Amazon frappe fort en affichant les AirPods Pro 2 à moins de 200€, contre un tarif habituel flirtant avec les 279€. C’est une opportunité stratégique pour tous ceux qui attendaient une baisse significative. Cette remise rend ce modèle ultra premium bien plus accessible et fait de ce Prime Day un événement marquant pour les aficionados de la marque.

La seconde génération affine une formule déjà solide

Loin de révolutionner la gamme, cette version AirPods Pro 2 peaufine une recette déjà bien maîtrisée. On y retrouve une réduction active de bruit (ANC) améliorée, plus réactive et mieux calibrée, ainsi qu’un mode Transparence repensé pour mieux s’adapter à l’environnement sonore. Le son spatial dynamique, enrichi par le suivi des mouvements de tête, offre une immersion remarquable, particulièrement lors de l’écoute de contenus compatibles sur Apple TV+ ou dans Apple Music.

Une puce H2 pour une gestion audio plus intelligente

La puce H2, cœur technologique de ces écouteurs, optimise le traitement audio en temps réel. Apple promet un décodage plus efficace, une réduction de bruit plus puissante et une consommation énergétique réduite. Cette puce rend aussi possible le couplage ultra-rapide et stable avec les appareils de l’écosystème Apple, et propose un calibrage sonore dynamique, s’ajustant à la forme de l’oreille via l’égaliseur adaptatif.

Design inchangé, boîtier amélioré

Esthétiquement, les AirPods Pro 2 restent fidèles à leurs prédécesseurs, mais le boîtier de charge évolue intelligemment. Il intègre désormais une puce U1 pour le localiser via l’application Localiser, un haut-parleur intégré pour le retrouver en cas de perte, et la compatibilité avec la recharge MagSafe, Qi ou Lightning. Autre détail bien pensé : une dragonne intégrée permet d’accrocher facilement le boîtier.

Une autonomie revue à la hausse

Sur le terrain de l’endurance, Apple étire l’autonomie à 6 heures d’écoute continue avec la réduction de bruit active, contre 4h30 auparavant, et jusqu’à 30 heures avec le boîtier. Ce gain est significatif, surtout pour les utilisateurs mobiles qui veulent un compagnon audio fiable pour toute une journée.

Récapitulatif technique

Réduction active de bruit (ANC) améliorée

Mode Transparence adaptatif

Son spatial avec suivi dynamique de la tête

Puce Apple H2

Bluetooth 5.3

Autonomie : jusqu’à 6h d’écoute seule / 30h avec boîtier

Boîtier compatible MagSafe, Qi et Lightning

Haut-parleur intégré dans le boîtier pour la localisation

Certifié IPX4 (résistance à l’eau et à la sueur)

