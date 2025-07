Prime Day 2025 : le pack sécurité Ring à 59€ — une double surveillance à prix cassé

Les promotions Prime Day 2025 n’ont pas fini de surprendre, et Ring s’impose cette année avec un combo de sécurité domestique des plus percutants. La sonnette vidéo sans fil Ring Battery Video Doorbell, accompagnée de la caméra intérieure Indoor Cam 2ᵉ génération, passe à seulement 59 €. Une proposition irrésistible, surtout quand on sait que l’ensemble frôle habituellement les 160 €.

En misant sur l’entrée et l’intérieur de votre logement, Ring propose une surveillance complète, sans compromis. Le constructeur renforce ici son positionnement stratégique : une domotique abordable, sans sacrifier la qualité. La gamme s’étoffe ainsi d’une solution à double capteur qui s’adresse autant aux novices qu’aux utilisateurs exigeants.

Un pack complet pour sécuriser l’essentiel

En combinant une sonnette vidéo sans fil et une caméra intérieure, Ring anticipe les besoins d’un foyer moderne. Ce pack vise à offrir une couverture cohérente et complémentaire : l’extérieur avec la Battery Video Doorbell, l’intérieur avec la Indoor Cam 2ᵉ génération. Le tout, sans configuration complexe.

Sonnette Ring Battery : la vidéo verticale entre en scène

La Battery Video Doorbell, version 2024, s’équipe d’une vidéo verticale « head-to-toe », capturant les visiteurs de pied en cap. Ce format s’avère idéal pour surveiller colis et mouvements au seuil. Fonctionnant entièrement sur batterie, elle s’installe facilement, même sans perçage. Ring mise ici sur l’accessibilité technique et la simplicité d’usage. La détection de mouvement est personnalisable, et les échanges audio bidirectionnels fluidifient les interactions.

Caméra Indoor Cam 2ᵉ génération : l’œil intérieur discret

La Indoor Cam embarque une lentille Full HD 1080 p, une vision nocturne en couleur et surtout un obturateur manuel pour désactiver l’objectif. Un gage de confidentialité pour les utilisateurs les plus soucieux. Alimentée via secteur, elle propose aussi une sirène intégrée activable à distance via l’app Ring. Cette seconde génération peaufine l’expérience tout en restant discrète et efficace.

L’application Ring : le centre de contrôle

La plateforme Ring centralise toutes les alertes et les flux en direct. L’installation est guidée pas à pas. En option, l’abonnement Ring Protect permet d’accéder à l’historique vidéo, aux partages et aux notifications avancées. Le pack devient alors une véritable mini-centrale domotique, évolutive et interopérable avec les appareils Amazon Alexa.

Rapport qualité-prix imbattable

Proposé à 59 € seulement pendant Prime Day, ce bundle permet une économie de près de 100 €. Pour les primo-accédants ou les curieux du marché de la surveillance domestique, c’est un ticket d’entrée idéal. Habituellement, chaque appareil coûte autour de 100 € pour la sonnette et 60 € pour la caméra. Le constructeur démocratise l’accès à sa technologie tout en maintenant les standards de fiabilité.

🔧 Récapitulatif technique

Ring Battery Video Doorbell (2024) Résolution vidéo : 1080 p Champ de vision : vertical « head-to-toe » Fonctionnement : sur batterie rechargeable Audio bidirectionnel Détection colis et mouvements Compatible Alexa Installation sans perçage (optionnelle)

Ring Indoor Cam – 2ᵉ génération Résolution vidéo : 1080 p Vision nocturne en couleur Shutter manuel (vie privée) Sirène intégrée Alimentation : secteur Support mural ou posé



