Découvrez le Surface Laptop Studio 2 : l’innovation selon Microsoft.

Avec son nouveau Surface Laptop Studio 2, Microsoft, géant incontournable de la technologie, continue de façonner l’avenir des appareils technologiques. Avec ce nouveau venu, la marque continue à être présente dans le monde des appareils informatique.

Il y a quelques jours, le géant de chez Redmond dévoilait son tout nouvel ultrabook, le Surface Laptop Go 3. Un ordinateur ultra léger qui a pour ambition de séduire un public nomade. Cette fois c’est avec un autre produit hybride que Microsoft revient sur le devant de la scène.

Surface Laptop Studio 2 : Le fleuron du catalogue de Microsoft ?

La marque étoffe son catalogue avec la sortie du Surface Laptop Studio 2. Cet ordinateur portable entend illustrer à merveille comment la gamme du constructeur s’agrandit. L’équilibre parfait entre design moderne et performance technique est sans équivoque dans ce nouvel ajout.

Surface Laptop Studio 2: Performances et Spécifications

Surface Laptop Studio 2 se démarque par ses spécifications techniques impressionnantes. Équipé d’un processeur de dernière génération venant tout droit de chez Intel avec un Intel® Core™ i7 de 13e génération qui sera accompagné selon les désirs du client de 16 Go, 32 Go ou 64 Go de RAM. Pour ce qui est du stockage, l’utilisateur pourra compte la aussi au choix d’un SSD de 512 Go à 1 To.

Pour l’affichage, le client aura le choix d’un affichage de haute qualité entre un processeur Intel® Iris® Xe ou du Nvidia GeForce RTX 405, 4060 ou 2000 ada. A noter la présence d’un Écran tactile PixelSense™ Flow haute qualité de 14,4 pouces et une Fréquence de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz.

Côté audio, l’appareil n’est pas en reste avec quatre haut-parleurs Omnisonic et la technologie Dolby AtmosFootnote®. Microsoft annonce une autonomie de batterie améliorée allant jusqu’à 19 heures d’utilisation normale de l’appareil (selon la configuration).

Expérience utilisateur optimisée

Ce qu’il y a de surprenant avec le Surface Laptop Studio 2, c’est que celui-ci peut être utilisé soit comme un ordinateur portable classique, soit l’écran peut venir se déposer juste au-dessus du touchpad et fonctionner un peu comme une tablette « sur pied », soit à plat comme une véritable tablette. A noter que l’écran est compatible avec le stylet Surface Slim Pen 2 et prend en charge la fonction tactile.

Connexion et connectique.

Le Surface Laptop Studio 2 est doté de 2 ports USB-C® compatibles USB4®/Thunderbolt™ 4 (avec DisplayPort et capacité d’alimentation), d’un port USB-A 3.1, d’un lecteur de carte microSDXC, d’une prise audio 3,5 mm, d’un port Surface Connect.

Pour ce qui est de la connectivité sans fil. Il est compatible avec la norme Wi-Fi 6E: 802.11ax et intègre du Bluetooth® 5.3.

Prix et Disponibilité.

La date de sortie est prévue pour le 20 novembre 2023 avec un prix de départ pour la configuration la moins puissante à 2239€ TTC. Le modèle haut de gamme est proposé lui à 4159€ TTC.