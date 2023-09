Oticon, désormais, les nouveaux ordinateurs Mac sont compatibles.

Bonne nouvelle pour Oticon et ses clients malentendants. En effet, la marque d’aides auditives annonce une mise à jour avec Apple qui désormais permet la connectivité directe entre les aides auditives et les nouveaux ordinateurs Mac.

Avec l’âge souvent, et parfois lié à des « raisons de santé » certaines personnes sont contraintes de porter des aides auditives. Un segment que connait bien la marque Oticon et qui propose depuis quelque temps déjà des aides auditives connectées Bluetooth pour une meilleure intégration de l’écoute avec nos smartphones et autres objets high-tech.

Oticon : Apple introduit la connectivité directe aux ordinateurs Mac.

Avec cette nouvelle mise à jour que propose la marque, les aides auditives Oticon sorties depuis 2020 et basées sur la plateforme Polaris pourront se connecter directement aux ordinateurs Mac les plus récents. Les modèles Oticon concernés sont les appareils Oticon More (2020) et Oticon Real (2023) pourront donc désormais profiter de nouvelles fonctionnalités telles que les contrôles natifs des aides auditives, ce qui n’était pas possible jusqu’à présent.

Cela comprend la diffusion du son directement dans l’aide auditive et l’utilisation du microphone de l’aide auditive pour, par exemple, répondre à des appels FaceTime et participer à des réunions en ligne sur un ordinateur Mac.

Plus besoin de casque audio !

Une intégration qui se fera directement avec les ordinateurs de la marque comme et qui d’une certaine manière permettra à l’utilisateur de ne pas avoir à porte de casque audio filaire ou sans fil sur les oreilles en plus de ses aides auditives. Un confort certes pour le moins intéressant pour ces personnes.

Par ailleurs, Oticon souligne que cette mise à jour permettra aux utilisateurs de contrôler les réglages de leurs appareils auditifs directement à partir d’un ordinateur Mac, sans avoir besoin d’une application dédiée. En outre, Apple a introduit des contrôles natifs à partir de l’Apple Watch OS 10.

Une Compatibilité assez large.

Bien sûr, comme toute mise à jour sur Apple, il y aura certaines exigences à respecter au niveau des machines. Ainsi, il faudra que l’ordinateur soit équipé d’un processeur M2 (certains appareils M1 seront toutefois également compatibles) . Le système d’exploitation doit être mis à jour avec Sonoma OS.

Pour la compatibilité des produits, Oticon répertorie les modèles suivants :