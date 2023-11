WiLinq: Révolutionnez Votre Expérience Android Auto avec la Conversion de Connexion Filaire en Sans-Fil.

Grom Audio propose un nouveau dispositif baptisé WiLinq pour votre voiture. La particularité de ce boitier est qu’il vous permet de rendre votre voiture intégrant Android Auto via un câble USB en véhicule intégrant Android Auto sans fil.

Grom Audio est une entreprise américaine qui s’est spécialisée dans les solutions audio automobiles. La marque propose toute une série de dispositif et d’appareil pour que votre véhicule si elle n’est pas dotée d’android Auto ou CarPlay puisse le devenir.

En effet, la marque propose des dispositifs « clé en main » propres à chaque modèle de voiture et chaque marque pour remplacer la console de série par sa propre console bien plus fournie en solution d’infodivertissement. Cette fois la marque propose une nouvelle solution pour les voitures qui sont déjà dotées d’Android Auto.

WiLinq, quand votre Android Auto filaire passe au sans-fil.

Alors certes, toutes les voitures ne sont pas équipées d’Android Auto, et celles qui le sont ne sont pas forcément dotées d’une solution d’Android Auto sans fil. Souvent cela passe par la nécessité de devoir brancher son smartphone sur une prise USB.

Avec WiLinq, c’est désormais du passé. En effet, la société Grom Audio propose un nouveau boitier de la taille d’une grande boite d’allumettes qui vient se brancher directement sur le port USB de votre voiture. Un boitier que vous pourrez laisser sur la planche de bord ou le fixer sur le côté de la console ou encore le glisser dans la boite à gant.

Il vous suffira ensuite de connecter votre smartphone via Bluetooth au boitier. Une fois le tout associé, vous pourrez accéder à votre Android Auto et piloter votre smartphone sans que celui-ci ne soit branché via un câble.

Un boitier discret à plusieurs fonctionnalités.

En outre, Grom Audio a équipé son boitier d’un port USB classique supplémentaire. Celui-ci permettra à l’utilisateur de conserver un port USB de disponible pour par exemple charger son smartphone en cas de chute de batterie.

Prix et Disponibilité.

Le WiLinq de Grom Audio est proposé au prix de 79.99$