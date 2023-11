Test : Casque Epos IMPACT 1000

Nous revenons de plus en plus au bureau et depuis la pandémie les entreprises rognent sur les mètres carrés, du coup il devient difficile de se concentrer ou de faire des réunions sans être distrait par les collègues qui font de même.

Epos nous présente ici son Epos IMPACT 1000 qui est spécialement construit pour opérer dans les bureaux ouverts et promet de réduire la fatigue du cerveau due aux bruits parasites.

Préambule.

Epos est une société qui propose des solutions audio de haute qualité axées sur les entreprises, dans leur gammes se trouve des casques spécifiques pour les centres d’appels, une utilisation nomade, du travail hybride et aussi les casques pour les ‘open office’.

C’est dans ce contexte que nous allons tester le Epos IMPACT 1000.

En cherchant des informations sur le site on apprend que EPOS est fortement lié à Sennheiser et utiliserai la marque Epos pour la gamme professionnelle, nous n’avons donc pas à faire à un novice en la matière.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Poids: 181 grammes

Batterie: + – 19 heures de temps de parole stand-by 300 heures ( annoncé par le fabricant)

Recharge: USB-C ( via câble) recharge sans-fil via station d’accueil

Dimensions: 74 mm x 176 mm x 178 mm

Bluetooth: Bluetooth 5.3 + triple connectivité

Réduction de bruit: Active

Connecteur: USB-C

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Casque Epos IMPACT 1000 (1061)

Dongle Bluetooth USB-A

Cable USB-C

Station d’accueil pour rechargement sans-fil

Housse de transport