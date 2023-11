QUATIX 7 PRO, la nouvelle montre connectée de Garmin.

Avec sa nouvelle montre connectée QUATIX 7 PRO, Garmin propose une nouvelle solution dédiée cette fois avant tout aux navigateurs. Une montre connectée qui offre une autonomie de batterie allant jusqu’à 16 jours.

Avec l’arrivée des objets connectés et plus particulièrement des « wearables » comme les nomment les anglophones, Garmin a trouvé une nouvelle opportunité de propose une solution GPS et bien plus encore. La marque a su en effet, se spécialisé dans le segment des montres connectées ultras complètes destinées aux sportifs et aux aventuriers.

QUATIX 7 PRO, une nouvelle montre qui étoffe l’offre de Garmin.

Cette nouvelle montre connectée QUATIX 7 PRO est une montre connectée haute performance, spécialement conçue pour les sorties en mer. Cette nouvelle venue au catalogue est équipée d’un verre en cristal de saphir résistant aux rayures, d’une lunette en titane et d’un revêtement en carbone amorphe.

La marque annonce au passage qu’elle a conçu sa montre à partir de plastique océanique recyclé. Elle est dotée d’un écran AMOLED de 1,3 pouce et regroupe des fonctions de suivi de santé et de bien-être comme sur les autres montres de la marque. Elle dispose également d’une lampe torche LED avec des niveaux de luminosité ajustables et des modes stroboscopiques.

A relire : MARQ® Carbon, la nouvelle collection de montres connectées de Garmin®. Avec cette nouvelle collection MARQ® Carbon, Garmin dévoile trois montres connectées d’exception, chacune usinée à partir d’un bloc de Fused Carbon Fiber™ fabriqué à partir de 130 couches de feuilles de carbone…

Une montre connectée dédiée aux marins ?

La Garmin quatix 7 Pro est équipée de deux nouvelles applications : une commande à distance pour moteur électrique et un outil de prévision pour la pêche. Par ailleurs, les marins peuvent utiliser les boutons traditionnels de la montre ou utiliser l’interface de l’écran tactile pour un accès plus rapide à l’ensemble des fonctionnalités. Parmi ces fonctions, Garmin a inclus une fonction qui est à même de piloter les moteurs électriques Force et vérifier l’état du moteur et recevoir des alertes en cas de besoin lorsqu’ils sont connectés.

De plus, Garmin annonce la présence de la technologie SatIQ et de cartes TopoActive préchargées comme les cartes détaillées des eaux côtières BlueChart®g3.

Outre ces fonctions propres à la navigation en mers, la quatix 7 Pro intègre plus de 30 profils d’activités sportives tels que la course à pied, le golf, la natation, la randonnée, etc.

Prix et Disponibilité.

La quatix 7 Pro est disponible à un prix de vente conseillé de 999,99 €.