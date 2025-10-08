Flash Prime Day : la Galaxy Tab S10 Ultra 256 Go en promo

La Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 14,6 pouces offre un affichage AMOLED immersif et une configuration puissante. Elle vise les utilisateurs recherchant un appareil polyvalent pour la productivité et le divertissement. Amazon met en avant cette tablette parmi ses offres Prime Day.

Caractéristiques techniques :

Pour la toute première fois, la série Galaxy Tab S10 embarque les fonctionnalités Galaxy AI. Chaque détail a été pensé pour une expérience réinventée, du S Pen au design captivant des caméras.

Écran : Une expérience plus immersive avec un écran Dynamic AMOLED 2X, Technologie antireflet et Vision Booster pour un affichage optimal dans toutes les conditions d’éclairage¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶

Performance : La tablette est taillée pour le jeu et le multitâche grâce à un processeur ultra-rapide et à un système de refroidissement par chambre à vapeur plus grand.⁴ ⁷ ⁸

Autonomie : Jouez, regardez des séries et travaillez plus longtemps grâce à une batterie qui ne vous lâchera pas. La batterie atteint 100 % en un éclair grâce à la charge rapide¹⁰ ¹¹ ¹²

Touche Galaxy AI : Libérez la puissance de l'IA directement depuis votre clavier en appuyant sur la touche dédiée Galaxy AI. Recherchez sur le web, trouvez des réponses et boostez votre productivité ¹⁴ ¹⁵ ¹⁶ ¹⁷

