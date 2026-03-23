Bowers & Wilkins enrichit ses casques Pi8 et Px7 S3 avec de nouvelles finitions premium

La marque britannique Bowers & Wilkins poursuit l’évolution esthétique de ses produits audio avec l’introduction de nouvelles finitions pour ses modèles phares. Les écouteurs Pi8 True Wireless et le casque Px7 S3 bénéficient ainsi de déclinaisons inédites, confirmant une stratégie qui associe design raffiné et performances audio reconnues.

Déjà bien positionnés sur le segment premium, ces deux modèles continuent d’évoluer sans modification technique majeure, mais avec un accent particulier porté sur la personnalisation et l’esthétique.

Bowers & Wilkins, Une extension de la gamme Pi8 avec deux nouvelles finitions

Les écouteurs sans fil Pi8 voient leur catalogue de couleurs s’élargir avec deux nouvelles propositions : Pale Mauve et Dark Burgundy. Ces teintes viennent enrichir une palette déjà composée de Anthracite Black, Midnight Blue, Dove White et Jade Green.

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Avec désormais six finitions disponibles, Bowers & Wilkins renforce l’un des axes clés de sa gamme : offrir une diversité visuelle adaptée aux préférences des utilisateurs, sans compromettre l’identité haut de gamme du produit.

Un positionnement premium confirmé

Les Pi8 restent positionnés comme des écouteurs True Wireless haut de gamme, avec :

Une restitution sonore fidèle et équilibrée

Une conception axée sur les matériaux premium

Une ergonomie pensée pour un usage quotidien

L’ajout de nouvelles couleurs permet à la marque d’élargir son public, notamment auprès des utilisateurs sensibles à l’esthétique et au design produit.

Le Px7 S3 adopte une finition Vintage Maroon

Du côté des casques, le Px7 S3 accueille une nouvelle finition baptisée Vintage Maroon. Cette teinte vient compléter une gamme déjà constituée de Canvas White, Anthracite Black, Indigo Blue et Frost Blue.

Ce nouveau coloris s’inscrit dans une approche cohérente avec l’ADN de la marque : proposer des produits audio qui s’intègrent aussi comme des objets de style.

Un casque sans fil orienté performance et design

Le Px7 S3 conserve ses caractéristiques principales :

Réduction de bruit active (ANC)

Signature sonore fidèle à l’identité Bowers & Wilkins

Confort adapté aux longues sessions d’écoute

Fabrication soignée avec des matériaux durables

Ce modèle, plusieurs fois récompensé, continue de s’imposer comme une référence sur le segment des casques sans fil premium.

Une stratégie centrée sur l’expérience utilisateur

Avec ces nouvelles finitions, Bowers & Wilkins ne modifie pas la fiche technique de ses produits, mais agit sur un levier différent : l’expérience utilisateur globale.

L’importance du design dans l’audio premium

Dans un marché où les performances audio tendent à se standardiser, le design devient un critère différenciant. La marque britannique l’a bien compris en proposant :

Des coloris distinctifs

Une cohérence esthétique entre les gammes

Une attention particulière portée aux matériaux

Cette approche vise à faire du produit audio un objet du quotidien, au-delà de sa simple fonction technique.

Prix et disponibilité des nouvelles finitions

Les nouvelles déclinaisons sont disponibles à partir du 19 mars 2026, avec les tarifs suivants :

Pi8 Pale Mauve et Dark Burgundy : 419 €

: 419 € Px7 S3 Vintage Maroon : 429 €

Ces prix confirment le positionnement premium de la marque, qui s’adresse à un public recherchant un équilibre entre performance sonore et qualité de fabrication.

Une continuité dans la gamme Bowers & Wilkins

L’introduction de ces nouvelles finitions s’inscrit dans une logique d’évolution progressive plutôt que de rupture. Bowers & Wilkins capitalise sur des modèles déjà installés, en leur apportant des ajustements esthétiques.

Cette stratégie permet :

De prolonger le cycle de vie des produits

De maintenir l’intérêt des consommateurs

De renforcer l’identité visuelle de la marque

Conclusion

Avec ces nouvelles finitions pour les Pi8 et le Px7 S3, Bowers & Wilkins confirme son positionnement sur le segment de l’audio premium. Sans bouleverser les caractéristiques techniques, la marque mise sur l’esthétique et la personnalisation pour continuer à séduire.

Dans un marché concurrentiel, cette approche souligne une tendance de fond : l’importance croissante du design dans le choix d’un équipement audio.

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