Teufel AIRY TWS 2 : des écouteurs intra auriculaire made in Germany.

Avec les écouteurs Teufel AIRY TWS 2, la marque allemande entend proposer des écouteurs pour fournir une expérience sonore de qualité dans diverses situations quotidiennes, comme l’écoute de musique, les appels ou le visionnage de médias.

On ne vous présente plus la marque allemande Teufel, à moins que vous n’ayez une petite mémoire ou que vous êtes nouveau sur le site. Si on connait la marque principalement pour ses enceintes audio de salon ou portable, cette fois elle propose une paire d’écouteurs pour les plus nomades d’entre vous.

Caractéristiques audio des AIRY TWS 2.

Les Teufel AIRY TWS 2 sont équipés de haut-parleurs HD de 10 mm, offrant des basses renforcées et des aigus précis. Cette nouvelle paire d’écouteurs profite également de la technologie de réduction active du bruit (ANC) et d’un mode « transparence », deux fonctionnalités importantes, permettant une écoute immersive ou la perception des bruits ambiants selon les besoins de l’utilisateur.

A relire : Teufel STEREO M2, les nouvelles enceintes connectées de la marque allemande arrivent. Avec ses nouvelles enceintes Teufel STEREO M2, la marque allemande Teufel propose une nouvelle solution d’enceintes audio connectées dotées de Wi-Fi et de Bluetooth et capables de proposer une solution multiroom.

Réduction active du bruit et mode transparence

Le mode ANC des AIRY TWS 2 permet de minimiser les distractions sonores externes, tandis que le mode transparence aide à maintenir une atmosphère du milieu extérieur, utile dans les lieux publics comme les gares ou les aéroports.

Design et confort, Utilisation intuitive.

Les écouteurs AIRY TWS 2 proposent une interface tactile sur chaque écouteur pour contrôler le volume, la musique, et les appels. L’application « Teufel Headphones » offre des fonctionnalités supplémentaires comme un égaliseur personnalisable et le suivi de l’état de la batterie.

Durabilité et confort

Certifiés IPX4, ces écouteurs sont résistants à l’eau. Ils sont livrés avec cinq tailles d’embouts en silicone, assurant un ajustement sûr et confortable pour différentes morphologies d’oreille.

Les AIRY TWS 2 offrent jusqu’à 9 heures d’autonomie en écoute continue. Une fonction de recharge rapide permet d’obtenir une heure d’écoute avec seulement 10 minutes de charge. L’étui inclus supporte des recharges multiples, étendant l’autonomie totale à 42 heures.

Prix et Disponibilité.

Les écouteurs sont disponibles à l’achat pour 99,99 euros et proposés en cinq couleurs : Pure White, Night Black, Ruby Red, Sage Green, et Space Blue.