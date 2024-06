Bon Plan : 150€ de réduction sur la TV LED LG 55QNED82 100Hz 2023

Bon Plan : Profitez de 150€ de réduction sur la TV LED LG 55QNED82 100Hz 2023 ! Avec son écran de 55 pouces et sa technologie avancée QNED, cette télévision offre une qualité d’image exceptionnelle. Son taux de rafraîchissement de 100Hz garantit une fluidité parfaite pour vos films et jeux. Ne manquez pas cette offre incroyable pour transformer votre expérience de divertissement à domicile. Commandez dès maintenant et économisez !

Caractéristiques techniques :