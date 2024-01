Teufel STEREO M2, les nouvelles enceintes connectées de la marque allemande arrivent.

Avec ses nouvelles enceintes Teufel STEREO M2, la marque allemande Teufel propose une nouvelle solution d’enceintes audio connectées dotées de Wi-Fi et de Bluetooth et capables de proposer une solution multiroom.

Teufel est une marque allemande qui propose des produits audio dédiés à la maison comme des enceintes audio, des barres de son, des kits home cinéma ou encore des casques audio. Nous avons d’ailleurs déjà eu l’occasion de tester certains de leurs produits qui nous ont bluffés.

Teufel STEREO M2, des enceintes de salon aux multiples possibilités.

Avec les Teufel STEREO M2, le constructeur allemand propose une nouvelle paire d’enceintes audio dédiée à notre intérieur. Une Paire d’enceintes « bibliothèque » pour les puristes de l’audio de salon. Des enceintes d’une taille de 21cm x 43.2cm x 26.8cm de profondeur et d’un poids de 10 Kg. L’enceinte est composée d’un Tweeters de 25 mm et d’un Haut-parleur pour les médiums de 152 mm et d’un Haut-parleur pour les graves de 165 mm. Elles sont également dotées d’un amplificateur de classe D de 250 watts.

Ces enceintes sont dotées d’une connectique ultra complète. En effet, elles intègrent une connexion optique TOS-Link, de l’auxiliaire, un connecteur Ethernet LAN, de quoi accepter tout type de source filaire.

Du sans-fil à tout va !

Pour ce qui est du sans-fil, ces enceintes sont dotée de Wi-Fi double bande qui permettra d’utiliser des services comme Spotify, AirPlay 2, Chromecast de Google ou encore des radios internet comme Tune In. À noter que les enceintes peuvent également être utilisées comme solution multiroom. Le Bluetooth quant à lui permettra une connexion avec un smartphone.

La marque annonce au passage que les enceintes STEREO M2 ne sont pas compatibles avec l’application Teufel Raumfeld.

Prix et Disponibilité.

Disponibles en noir ou en blanc avec une façade avant en tissu détachable, les enceintes Teufel STEREO M2 sont commercialisées au prix de 999.99€ la paire.