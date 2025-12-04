Test: Pixel 10 Pro Fold

Nous avons décortiqué le Pixel 10 Pro Fold sous tous les angles. Découvrez dans notre test complet si Google a réussi à livrer un smartphone pliant fiable et pertinent.

Préambule.

Le marché des smartphones pliables est en pleine ébullition, mais un acteur majeur manquait encore à l’appel avec une proposition mature et totalement aboutie : Google.

Avec le lancement très attendu du Pixel 10 Pro Fold , la firme de Mountain View ne se contente plus d’observer ; elle entre dans la danse avec ses propres armes, notamment la puissance de son processeur Tensor G5 et son expertise logicielle unique.

Est-ce suffisant pour détrôner les pionniers et s’imposer comme la nouvelle référence ?

Nous avons passé le Pixel 10 Pro Fold au crible, de son design à son nouveau processeur, en passant par l’optimisation de l’expérience utilisateur sur grand écran, découvrez dans ce test complet si le Pixel 10 Pro Fold tient ses promesses.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Design : Pliable (Fold)

: Pliable (Fold) Certification : IP68 (résistance à l’eau et à la poussière)

: IP68 (résistance à l’eau et à la poussière) Poids : Environ 258 g

: Environ 258 g Dimensions (Plié) : 155,2 mm x 76,3 mm x 10,8 mm

: 155,2 mm x 76,3 mm x 10,8 mm Dimensions (Déplié) : Environ 5,2 mm (profondeur)

: Environ 5,2 mm (profondeur) Processeur : Google Tensor G5 (nouvelle génération)

: Google Tensor G5 (nouvelle génération) Coprocesseur de sécurité : Puce de sécurité Titan M2

: Puce de sécurité Titan M2 Mémoire (RAM) : 16 Go (LPDDR5X)

: 16 Go (LPDDR5X) Stockage : 256 Go / 512 Go / 1 To (UFS 4.0)

: 256 Go / 512 Go / 1 To (UFS 4.0) Système d’exploitation : Android 16 (avec 7 ans de mises à jour de sécurité)

: Android 16 (avec 7 ans de mises à jour de sécurité) Ecran: OLED LTPO / 8 » / 2076 x 2152 px / 374 ppp / 120 Hz

OLED LTPO / 8 » / 2076 x 2152 px / 374 ppp / 120 Hz Ecran exterieur : OLED / 6.4 » / 1080 x 2364 px / / 120 Hz

: OLED / 6.4 » / 1080 x 2364 px / / 120 Hz HDR: Oui

Oui Protection d’écran: Gorilla Glass Victus 2

Gorilla Glass Victus 2 Connectique: USB Type-C 3.2

USB Type-C 3.2 Capteurs : Empreinte digitale, Reconnaissance faciale simple

: Empreinte digitale, Reconnaissance faciale simple Wi-Fi: Wi-Fi 7

Wi-Fi 7 Bluetooth: 6.0

6.0 5G: Oui

Oui eSim Oui + Dual sim

NFC: Oui

Oui + Dual sim Oui Photo: Module Photo arrière 1: Grand-angle, 48 Mpx, f/1,7 Module Photo arrière 2: Zoom optique x5, 10.8 Mpx, f/3,1 Module Photo arrière 3: Ultra grand-angle, 10.5 Mpx, f/2,2 Vidéo arrière: 4K à 24/30/60 ips, 1080p à 24/25/30/60/120/240 ips Module Photo avant: Grand-angle, 10 Mpx, f/2,2 Vidéo avant 4K à 24/30/60 ips, 1080p à 30/60 ips

Batterie: 5015 mAh non amovible

5015 mAh non amovible Chargesans fil: Oui

Oui Puissance de charge filaire: 30W Sans-fil: 15W



Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Google Pixel 10 Pro Fold

Câble USB-C vers USB-C de 1 m (USB 2.0)

Outil pour la carte SIM

Installation / Configuration.

En 2025, l’expérience d’installation d’un nouveau smartphone est devenue, il faut l’admettre, d’une simplicité déconcertante. L’époque où l’on passait des heures à paramétrer chaque détail semble révolue.

Le Pixel 10 Pro Fold ne fait pas exception à cette règle.

Fidèle à la philosophie logicielle de Google, il offre une mise en route incroyablement fluide. Tout comme son homologue, le Pixel 10 Pro XL, la première configuration s’effectue en quelques minutes :

Migration assistée: Que vous veniez d’un ancien Pixel, d’un Android concurrent, ou même d’un iPhone, la récupération des paramètres, applications et données est quasi instantanée et guidée.

Installation « vierge »: Si vous optez pour une installation propre, le processus est réduit au strict minimum (connexion Wi-Fi, compte Google, sécurité) avant de vous propulser sur l’écran d’accueil.

Si cette facilité est un avantage indéniable pour l’utilisateur lambda qui veut juste que ça marche, elle peut s’avérer légèrement frustrante pour l’aficionado de high-tech.

Où est passé ce petit « plaisir » de l’exploration et de la configuration minutieuse qui accompagnait l’acquisition d’un nouveau flagship ?

Avec le Pixel 10 Pro Fold, on passe de la boîte à l’utilisation quotidienne avec une telle rapidité que l’on n’a presque pas le temps de savourer l’étape de la prise en main.

Test / Utilisation.

Matériel utilisé.

Pixel 10 Pro Fold

Utilisation.

Le Pixel 10 Pro Fold tourne sous Android 16 pur, sans surcouche. L’argument majeur est la longévité : Google promet 7 ans de mises à jour (OS et sécurité), soit un support garanti jusqu’en 2032.

À ce niveau de prix, c’est un atout décisif.

L’interface est évidemment optimisée pour le pliable :

Multitâche amélioré et barre des tâches dédiée.

Gestion intelligente des applications qui s’adaptent au format.

Le partage d’écran est excellent. Le système est fluide et intuitif :

Ouvrez et ajustez la taille de deux applications côte à côte par simple glissement.

Double-clic sur la barre : inverse instantanément la position des apps.

Appui long sur l’icône : envoie l’application directement en mode partagé.

Le glisser déposer (drag & drop) fonctionne parfaitement entre les applications.

Le Pixel 10 Pro Fold est boosté a l’IA de Google, malheureusement, cette vitrine est incomplète en France.

Gemini est, sans surprise, omniprésent et facile d’accès.

Sa version Live permet une interaction fluide, que ce soit par la voix ou en utilisant l’appareil photo pour une analyse visuelle.

L’expérience est conçue pour être naturelle : vous pouvez l’interrompre, changer de sujet ou demander des précisions.

L’achat du smartphone inclut un an de Google AI Pro, qui permet de bénéficier de 2To de stockage, et surtout maintenant permet d’avoir Google home Premium Standard, que Google est en train de déployer sur ses enceintes et sonnettes connectées ce qui permet d’avoir en plus de Gemini:

30 jours d’historique vidéo limité aux événements

Des alertes intelligentes pour les personnes, les animaux et les véhicules

Utilisez Gemini Live sur vos enceintes et vos écrans, discutez de façon naturelle et approfondissez un sujet (Disponible début 2026)

Automatisez votre maison en saisissant simplement ce que vous voulez dans l’application Google Home (Disponible début 2026)

Plusieurs fonctions d’intelligence artificielle majeures sont bloquées dans l’Hexagone pour le moment:

Pixel Studio (génération d’images).

Pixel Screenshot (analyse IA de captures d’écran).

Générateur de musique.

Même si ces fonctions ne sont pas essentielles, il est frustrant de voir Google les restreindre en France alors qu’elles sont disponibles dans d’autres pays de l’UE.

Certes ce n’est que le temps que la législation suive et nous pourrons bientôt utiliser tout les outils à disponibilité du Pixel 10 Pro Fold.

Rendu des caméras.

Comme sur le Pixel 10 Pro XL la photo est soutenue par une amélioration logiciel pour soutenir le matériel, dans certain cas l’IA améliore les photos (surtout en cas de zoom) pour ainsi avoir un rendu naturel.

Le Google Pixel 10 Pro Fold est équipé d’un triple appareil photo au dos.

Appareil Photo grand-angle : capteur 1/2″, 48 mégapixels et objectif f/1,70

Appareil photo ultra grand-angle : capteur 1/3,4″, 10,5 mégapixels et objectif f/2,2

Appareil photo téléobjectif : capteur 1/3,2″, 10,8 mégapixels et objectif f/3,1

On retrouve bien entendu le populaire mode « m’ajouter ».

Même sans un matériel révolutionnaire, le smartphone délivre des images remarquables dans toutes les conditions.

Le secret réside dans le traitement IA, qui sait être :

Discret lorsque la lumière est bonne.

Efficace et puissant lorsque nécessaire.

Prise de vue de jour :

Photos prise au même moment et endroit en augmentant vers le zoom 20x.

Prise de vue de nuit :

Le rendu des photos de nuit est inégalé, comme c’est le cas depuis plusieurs générations de Pixels.

Le Pixel 10 Pro Fold le confirme : Google est toujours la référence de la photographie mobile dans le monde Android, même si le matériel n’a pas évolué, on sent une nette amélioration logicielle par rapport au Pixel 9 Pro Fold.

Cependant, vu le prix premium, il est décevant de ne pas avoir le zoom 100x, pourtant présent sur le Pixel 10 Pro XL

Autonomie.

Le Google Pixel 10 Pro Fold marque une nette amélioration côté endurance : sa batterie passe à 5015 mAh, contre 4650 mAh pour le Pixel 9 Pro Fold.

Résultat : le smartphone est endurant et offre une bonne autonomie. Il tient sans problème une journée complète d’usage mixte, même en utilisant l’écran interne.

C’est sur la recharge que le bât blesse : elle est limitée à seulement 30W en filaire. Concrètement, attendez-vous à :

30 minutes pour atteindre seulement 35% de charge.

Plus d’1 heure 30 pour une charge complète.

En 2025, ce n’est plus du tout de la charge rapide.

Pour la recharge filaire le Galaxy Fold 7 fait un petit peu mieux avec ses 45W.

Le Google Pixel 10 Pro Fold tient sans problème toute une journée et aussi depuis Android 16 Google souhaite préservera votre batterie, soit en la chargeant que jusque 80% soit via la charge adaptatives qui va se caler en fonction de vos habitudes.

Design.

Tout comme le Pixel 9 Pro Fold 9 Le Pixel 10 Pro Fold se distingue immédiatement de la masse par son choix audacieux d’un design asymétrique, particulièrement visible lorsque l’appareil est fermé.

Ce contraste est intentionnel et confère au smartphone une personnalité unique :

Côté charnière : Des lignes nettes et des angles droits marquent la robustesse et l’ingénierie de l’appareil.

Côté opposé : L’extrémité arbore des courbes plus douces et ergonomiques, favorisant la prise en main.

Loin d’être une erreur de conception, cette dualité est un atout stylistique. L’ensemble dégage une qualité de fabrication irréprochable, soulignée par un châssis en aluminium de première qualité.

Fermé le Pixel 10 Pro Fold a une épaisseur équivalente a un smartphone standard des effort ont ici été fait depuis le premier Galaxy Fold Z qui lui était une vraie brique, quand au dernier né de chez Samsung, le Galaxy Fold 7, est de facture plus fine encore que le Pixel 10 Pro Fold.

Le bloc photo lui reste inchangé par rapport à la version précédente, on aurait aimé une petite évolution du bloc photo, bien que excellent, mais à 1899€ ça fait quand même plaisir d’avoir une évolution.

Conclusion.

Pixel Pixel 9 Pro Fold Vs Pixel 10 Pro Fold

Les améliorations majeures qui distinguent le Pixel Pro Fold 10 vis à vis du Pixel Pro Fold 9 :

La Robustesse IP68 : Le Pixel 10 Pro Fold est le premier smartphone pliable grand format à être certifié IP68 (résistance à l’eau et à la poussière), une prouesse technique qui renforce considérablement sa durabilité face à la concurrence.

La Recharge Qi2 (Pixelsnap) : L’intégration de la charge sans fil magnétique Pixelsnap (compatible Qi2 à 15 W) répond à une attente forte des utilisateurs, offrant une facilité d’utilisation et une compatibilité avec un nouvel écosystème d’accessoires, d’ailleurs toute la gamme Pixel 10 est compatible.

Les écrans ont gagné en qualité, atteignant une luminosité maximale de 3000 nits sur les deux dalles (interne et externe), assurant une lisibilité parfaite dans toutes les conditions.

Batterie de 5015 mAh au lieu de 4650 mAh

Par contre pas de mise à jour du bloc photo dans ce modèle 2025

Voici ci-dessous le Pixel 9 Pro Fold (a gauche) et le Pixel 10 Pro Fold (a droite).

Les différences ne sont visibles que par les connaisseurs.

Le Pixel 10 Pro Fold est le porte-étendard de la philosophie Google : l’intelligence prime sur la force brute.

Son design raffiné, ses excellents écrans OLED et son intégration poussée de l’IA (en photo comme en productivité) en font un compagnon aussi élégant que pratique.

Cependant, il n’est pas exempt de défauts : le Tensor G5 montre ses limites en jeu, et l’autonomie reste un peu en retrait face à la concurrence.

Il a toujours été clair que les Pixels ne jouent pas au jeu du plus gros processeur mais du plus intelligent, donc effectivement sur papier le Tensor est moins puissant que un Snapdragon 8 Elite, mais dans la pratique il apporte tellement de chose en plus.

C’est une réussite d’usage, et non de performance pure.

Il faut se poser la question est ce que on veut rouler en formule 1 ou rouler confortablement avec les options d’une Mercedes haut de gamme.

Malgré ces réserves, le 10 Pro Fold s’impose comme le pliant le plus cohérent et « intelligent » du marché.

Le Pixel 10 Pro Fold est pour l’instant a 1899€ pour sa version 256Go et existe en 2 coloris « quartz gris » et « jade » avec pour le moment un an de Gemini Pro offert ( valeurs 263€).

Points Positifs Points Négatifs + Ecran(s) – Evolution du 9 pas de révolution + Certification IP68 – Puissance de charge + 7 ans de mise à jour – Prix ( comme tout les pliables) + Qualité des photos

Evaluation.

Configuration : 19/20 Utilisation : 18/20 Fonctions : 18/20 Signal Wifi / Bluetooth : 18/20 Prix : 16/20 Note finale : 17,8/20

Liens d’achat.

En vente sur Amazon : → Voir l’offre ←

En vente sur Boulanger : → Voir l’offre ← En vente sur Fnac : → Voir l’offre ←



Galerie Photo :

Photos du produit :

Photos de configuration :