FRITZ!Mesh Set 1700 : le Wi-Fi 7 dans toutes les pièces, sans prise de tête

Le Wi-Fi a beau être partout, il n’est pas toujours au rendez-vous quand on s’éloigne un peu trop de la box. FRITZ! a trouvé une solution simple et compacte pour étendre facilement la connexion dans toute la maison : voici le FRITZ!Mesh Set 1700, un ensemble de petits répéteurs qui se branchent directement sur les prises murales.

Avec ce nouveau kit, FRITZ! enrichit sa gamme d’équipements réseau, en misant sur la simplicité et la performance. Le Wi-Fi 7 arrive dans un format discret, pensé pour s’adapter à toutes les configurations domestiques.

Un Wi-Fi 7 plus rapide et plus stable

Le Wi-Fi 7, c’est le nouveau standard qui remplace progressivement le Wi-Fi 6. Il permet des connexions plus rapides, mais surtout plus stables, même quand plusieurs appareils sont utilisés en même temps. Et c’est exactement ce que propose le FRITZ!Mesh Set 1700, avec des débits pouvant grimper jusqu’à 3 600 Mbit/s.

En pratique, cela veut dire : moins de coupures, des vidéos qui se chargent sans attendre, et des appels vidéo plus fluides, même dans la chambre ou au sous-sol. Le tout grâce à deux antennes internes et une gestion intelligente des fréquences, qui utilisent les bandes 2,4 et 5 GHz en même temps.

FRITZ!Mesh Set 1700, un format prise murale : discret et pratique

Pas besoin de rajouter un boîtier sur une étagère : chaque répéteur du Mesh Set 1700 se branche directement sur une prise murale. Pas de câble qui traîne, pas de meuble à réorganiser. Et pour ceux qui ont besoin de brancher un appareil directement, chaque unité intègre un port LAN Gigabit.

Ce design ultra compact est aussi un vrai plus pour bien positionner les répéteurs là où le signal a besoin d’un coup de pouce. Résultat : une couverture Wi-Fi qui suit les murs, les escaliers, et s’adapte à toutes les pièces.

Une couverture étendue, sans configuration compliquée

Avec deux ou trois unités selon le pack choisi, le FRITZ!Mesh Set 1700 couvre facilement plusieurs pièces, voire plusieurs étages. Le fonctionnement en Mesh permet aux répéteurs de communiquer entre eux pour assurer une connexion fluide, quel que soit l’endroit où l’on se trouve.

Et bonne nouvelle : pas besoin d’avoir une FRITZ!Box pour en profiter. Même avec un autre routeur, l’un des répéteurs peut jouer le rôle de contrôleur central. Il suffit de le brancher, de suivre quelques étapes simples, et le réseau est prêt à l’emploi.

Plus d’appareils connectés, sans perte de vitesse

Entre les téléphones, les tablettes, les ordinateurs, les assistants vocaux, les consoles… on est rarement seul sur un réseau Wi-Fi. Grâce au Wi-Fi 7 et à la Multi-Link Operation, le Mesh Set 1700 gère plusieurs connexions simultanées sans baisse de régime.

Les appareils choisissent automatiquement la meilleure fréquence, les données circulent plus vite, et le système ajuste les connexions en temps réel. En clair : chacun a sa part du Wi-Fi, même quand toute la maison est connectée.

Un produit durable, fabriqué en Europe

Derrière cette solution technique, il y a aussi une volonté de proposer un produit durable. FRITZ! développe ses équipements à Berlin, avec une fabrication en Europe. Le FRITZ!Mesh Set 1700 bénéficie d’une garantie de 5 ans, et des mises à jour logicielles régulières sont proposées gratuitement.

Ces mises à jour ne se limitent pas à la sécurité : elles peuvent aussi ajouter de nouvelles fonctions au fil du temps, sans devoir changer de matériel.

Récapitulatif technique

Wi-Fi 7 dual band (2,4 + 5 GHz) avec débit jusqu’à 3 600 Mbit/s

Technologie Mesh : couverture homogène et coordination automatique

Format prise murale , sans câble encombrant

Port LAN Gigabit sur chaque unité

Disponible en pack de 2 ou 3 unités , ou à l’unité (FRITZ!Repeater 1700)

Fonctionne avec ou sans FRITZ!Box

Garantie 5 ans , mises à jour gratuites

Développé à Berlin, fabriqué en Europe

