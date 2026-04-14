TENWAYS AGO Compact Performance : un vélo électrique compact Bosch puissant et connecté pour la ville

L’AGO Compact Performance de TENWAYS marque une évolution notable dans la catégorie des vélos électriques urbains compacts. Ce modèle associe un format réduit à un système Bosch performant, avec une autonomie annoncée jusqu’à 120 km. Pensé pour la ville, il mise sur la polyvalence, la connectivité et une conception orientée usage quotidien.

La marque TENWAYS poursuit ici sa stratégie d’expansion sur le segment urbain premium. Connue pour ses vélos électriques accessibles et design, elle étoffe son catalogue avec un modèle plus puissant, intégrant des composants reconnus et une approche plus technologique.

Un design compact pensé pour la mobilité urbaine

Le TENWAYS AGO Compact Performance adopte un format compact avec des roues de 20 pouces, facilitant les déplacements en milieu urbain dense. Son cadre ouvert en aluminium 6061 simplifie l’enjambement, un point clé pour une utilisation quotidienne.

La potence pivotante permet de tourner le guidon à 90°, tandis que les pédales pliables renforcent la facilité de rangement. Ce positionnement répond aux contraintes des appartements urbains ou des transports multimodaux.

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Motorisation Bosch : puissance et fluidité au quotidien

L’un des points centraux du TENWAYS AGO Compact Performance repose sur l’intégration du moteur Bosch Performance Line. Avec un couple de 75 Nm, il assure une assistance progressive et efficace, adaptée aussi bien aux démarrages qu’aux montées.

La batterie Bosch PowerPack de 545 Wh permet d’atteindre jusqu’à 120 km d’autonomie selon les conditions. L’ensemble est piloté via un écran Bosch Purion 200, offrant une interface claire pour le suivi des données de conduite.

TENWAYS AGO Compact Performance, Transmission haut de gamme et entretien réduit

Le vélo combine un moyeu à vitesses intégrées Shimano Nexus 5 avec une transmission par courroie Gates CDX. Ce choix technique vise à réduire l’entretien tout en améliorant la durabilité.

Contrairement à une chaîne classique, la courroie carbone ne nécessite pas de lubrification et fonctionne de manière silencieuse. Le moyeu assure des changements de vitesse fluides, même à l’arrêt, ce qui est pertinent en circulation urbaine.

Confort et ergonomie pour tous les profils

Le TENWAYS AGO Compact Performance a été conçu pour s’adapter à différents gabarits. La colonne de direction réglable permet d’ajuster la position de conduite, tandis que la géométrie globale favorise une posture droite.

La tige de selle suspendue absorbe les irrégularités de la route. Associée à une selle Selle Royal, elle améliore le confort sur les trajets prolongés. Les pneus larges de 20” x 2,4” renforcent la stabilité et l’adhérence.

Connectivité et équipements intégrés

L’intégration du système Bosch apporte également une dimension connectée au TENWAYS AGO Compact Performance. L’écran couleur affiche les informations essentielles : vitesse, autonomie restante, mode d’assistance.

L’éclairage intégré assure une visibilité à 360°, tandis que le câblage interne renforce la durabilité et l’esthétique. Le porte-bagages MIK HD permet d’ajouter facilement des accessoires, notamment pour un usage familial.

Usage quotidien et polyvalence

Ce modèle vise clairement un usage urbain intensif. Avec une capacité de charge totale de 145 kg et un porte-bagages supportant jusqu’à 27 kg, il peut être utilisé pour les trajets domicile-travail ou les courses.

Sa vitesse maximale est limitée à 25 km/h, conformément à la réglementation européenne des vélos électriques. Le poids de 23,45 kg reste dans la moyenne des vélos électriques compacts équipés d’un moteur central.

Ce qu’il faut retenir

Le TENWAYS AGO Compact Performance combine compacité et puissance grâce à un moteur Bosch performant.

Son autonomie peut atteindre jusqu’à 120 km selon les conditions.

Il mise sur une transmission durable sans entretien avec courroie carbone.

Son positionnement vise les utilisateurs urbains recherchant un vélo pratique et technologique.

Positionnement sur le marché

Le TENWAYS AGO Compact Performance se positionne sur le segment des vélos électriques compacts premium. Il vient concurrencer des modèles équipés Bosch proposés par des marques comme Riese & Müller ou Tern.

Avec un prix de 2999 euros, il cible les utilisateurs urbains exigeants, à la recherche d’un vélo compact mais puissant, adapté aux trajets quotidiens et aux environnements contraints.

FAQ : TENWAYS AGO Compact Performance

Quelle est l’autonomie du TENWAYS AGO Compact Performance ?

Elle peut atteindre jusqu’à 120 km selon les conditions d’utilisation, le terrain et le niveau d’assistance.

Quel moteur équipe ce vélo électrique ?

Il est doté d’un moteur Bosch Performance Line avec un couple de 75 Nm.

Quel est le prix du TENWAYS AGO Compact Performance ?

Le prix public conseillé est de 2999 euros, avec une offre de lancement possible.

Le vélo est-il adapté aux petites surfaces ?

Oui, son design compact, son guidon pivotant et ses pédales pliables facilitent le rangement.

Quel type de transmission est utilisé ?

Il utilise une courroie carbone Gates et un moyeu Shimano Nexus 5 vitesses.

Récapitulatif technique

Puissance : moteur Bosch Performance Line (75 Nm)

Batterie : 545 Wh

Autonomie : jusqu’à 120 km

Recharge : batterie Bosch amovible

Transmission : courroie Gates CDX + Shimano Nexus 5

Freins : disque hydrauliques Shimano

Poids : 23,45 kg

Charge max : 145 kg

Roues : 20 pouces

Vitesse max : 25 km/h

En résumé

Le TENWAYS AGO Compact Performance est un vélo électrique compact intégrant un moteur Bosch puissant et une batterie longue autonomie. Il se distingue par sa transmission sans entretien et ses équipements urbains. Pensé pour la ville, il combine praticité, confort et connectivité. Son positionnement premium vise un usage quotidien exigeant.

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