Discogs lance un lecteur cassette haute fidélité avec bande C60 premium pour relancer l’écoute analogique

Le retour de la cassette audio se confirme avec une nouvelle initiative portée par Discogs, en partenariat avec We Are Rewind et Recording The Masters. Ensemble, ils dévoilent un lecteur cassette haute fidélité accompagné d’une bande C60 premium, pensé pour offrir une expérience analogique accessible, mais techniquement aboutie. L’objectif est simple : retrouver le son magnétique d’origine, sans renoncer aux usages actuels.

Historiquement positionné comme une base de données musicale et une marketplace incontournable pour les collectionneurs, Discogs élargit progressivement son champ d’action. La plateforme s’implique désormais dans le matériel audio, tandis que ses partenaires poursuivent leur stratégie autour du renouveau analogique.

Un lecteur cassette modernisé mais fidèle à l’esprit d’origine

Le lecteur cassette Discogs reprend les codes des baladeurs classiques, avec un format compact et un design sobre. On reste sur une approche simple, sans écran ni fonctions superflues, pour se concentrer sur l’essentiel : l’écoute.

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Avec des dimensions de 140,8 x 88,8 x 33,5 mm pour un poids d’environ 404 g, l’appareil reste portable, même s’il est un peu plus massif que les anciens modèles. Cette conception s’explique notamment par l’intégration d’une batterie rechargeable et de composants plus récents.

Autre point notable : la compatibilité avec les cassettes Type I à IV, ce qui permet d’utiliser aussi bien des bandes anciennes que des modèles récents.

Une qualité audio pensée pour l’écoute analogique

Le cœur du projet repose sur la restitution sonore. Le lecteur cassette Discogs propose une lecture stéréo 2 pistes avec des caractéristiques techniques cohérentes avec une utilisation moderne.

En lecture, on retrouve :

une réponse en fréquence de 30 Hz à 12 500 Hz (Type I)

un rapport signal/bruit de 50 dB

une distorsion d’environ 0,3 %

un wow & flutter de 0,2 %

Ces valeurs restent proches de ce que proposaient les bons lecteurs grand public à l’époque, tout en garantissant une écoute stable aujourd’hui.

La puissance de sortie casque atteint 2 x 2 mW sous 32 ohms, ce qui suffit pour une écoute nomade classique.

Bluetooth 5.1 : un pont entre analogique et sans fil

C’est l’un des éléments les plus intéressants : le lecteur cassette Discogs intègre une connectivité Bluetooth 5.1.

Concrètement, cela permet d’écouter ses cassettes avec un casque ou une enceinte sans fil, sans passer par un câble. Une manière de moderniser l’usage sans dénaturer le support.

À noter toutefois : les écouteurs true wireless ne sont pas compatibles, ce qui peut limiter certains usages.

Ce choix technique illustre bien la philosophie du produit : rester analogique dans le son, mais s’adapter aux habitudes actuelles.

Une fonction d’enregistrement toujours présente

Contrairement à certains appareils récents qui se limitent à la lecture, ce modèle permet aussi l’enregistrement.

Celui-ci se fait en stéréo via une entrée jack 3,5 mm (RCA), avec des performances adaptées aux cassettes Type I :

réponse en fréquence de 30 Hz à 10 000 Hz

rapport signal/bruit de 45 dB

distorsion autour de 1 %

Cela ouvre la porte à des usages simples : mixtapes, enregistrements personnels ou archivage audio.

Une autonomie adaptée à un usage mobile

Le lecteur intègre une batterie lithium-ion de 2000 mAh, avec une tension nominale de 3,7 V.

En pratique, l’autonomie annoncée se situe entre 10 et 12 heures, ce qui correspond à une utilisation quotidienne classique. La recharge permet de s’affranchir des piles, un changement important par rapport aux anciens baladeurs.

Ce point rend le produit plus pratique, notamment pour une utilisation en mobilité.

Une cassette C60 premium conçue pour durer

Le lecteur est accompagné d’une cassette C60 premium Recording The Masters, pensée pour maximiser la qualité d’enregistrement.

Quelques caractéristiques techniques :

bande de 3,81 mm de largeur

longueur de 87,5 mètres

durée maximale de 60 minutes

film polyester de 12 µm

épaisseur totale de 16,7 µm

La bande utilise de l’oxyde de fer (Fe2O3), avec une coercivité de 370 Oe et une rétention de 1480 G. Ces données traduisent une meilleure stabilité du signal et une durabilité accrue.

Concrètement, cela signifie moins de dégradation dans le temps et une qualité plus constante.

Un produit entre nostalgie et usage contemporain

Ce lecteur cassette Discogs ne se limite pas à un simple objet rétro. Il propose une approche hybride, qui mêle technologie actuelle et support ancien.

On peut l’utiliser :

pour écouter des cassettes existantes

pour créer ses propres enregistrements

pour collectionner des supports physiques

Ce positionnement correspond à une tendance plus large : le retour aux formats tangibles, face à la dématérialisation.

Ce qu’il faut retenir

Le lecteur cassette Discogs combine lecture analogique et fonctionnalités modernes comme le Bluetooth.

La cassette C60 premium améliore la qualité et la durabilité de l’enregistrement.

L’autonomie de 10 à 12 heures permet un usage nomade confortable.

Le produit s’adresse à la fois aux curieux, aux passionnés et aux collectionneurs.

Positionnement sur le marché

Ce type de produit reste positionné sur un segment de niche, mais en croissance. Le lecteur cassette Discogs vise un public à la recherche d’une expérience différente du streaming.

Face à lui, on trouve peu de concurrents directs, hormis quelques acteurs spécialisés dans l’audio rétro. Le produit se distingue par :

sa collaboration entre trois marques reconnues

son approche qualitative

sa compatibilité étendue

Le public cible inclut les amateurs de musique physique, les audiophiles et les utilisateurs attirés par l’objet.

FAQ : lecteur cassette Discogs

Quelle est l’autonomie du lecteur cassette Discogs ?

Entre 10 et 12 heures grâce à une batterie de 2000 mAh rechargeable.

Le lecteur est-il compatible Bluetooth ?

Oui, il intègre le Bluetooth 5.1 pour une écoute sans fil avec casques et enceintes compatibles.

Peut-on enregistrer sur cassette ?

Oui, via une entrée jack 3,5 mm, uniquement avec des cassettes Type I.

Quelle est la qualité audio ?

Elle reste fidèle au standard analogique avec une bonne stabilité et un faible niveau de distorsion.

La cassette fournie est-elle réutilisable ?

Oui, la C60 premium est conçue pour l’enregistrement et la réutilisation.

Récapitulatif technique

Lecture : stéréo 2 pistes

Réponse en fréquence : 30 Hz – 12 500 Hz

Bluetooth : 5.1

Batterie : 2000 mAh

Autonomie : 10–12 heures

Enregistrement : oui (Type I)

Poids : 404 g

Cassette : C60 premium 60 minutes

Technologie : bande Fe2O3

En résumé

Le lecteur cassette Discogs modernise un format ancien sans le transformer. Avec le Bluetooth, une batterie rechargeable et une cassette premium, il propose une expérience analogique adaptée aux usages actuels. Un produit à la fois simple, technique et tourné vers les amateurs de son différent.

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