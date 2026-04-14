Kanto Tuk Grand : une enceinte sans fil de salon plus puissante et ambitieuse

La Kanto Tuk Grand marque une nouvelle étape dans l’évolution des enceintes sans fil domestiques. Avec un format plus imposant, une puissance accrue et des fonctionnalités modernisées, ce modèle vise clairement un usage hi-fi de salon. Kanto Audio met ici l’accent sur la polyvalence, la qualité sonore et l’intégration dans les environnements modernes.

La marque canadienne poursuit ainsi sa stratégie d’élargissement de gamme. Connue pour ses enceintes compactes et accessibles, elle étoffe désormais son catalogue avec des modèles plus ambitieux, destinés à un public recherchant une expérience audio plus immersive.

Un design plus imposant pour un usage salon

Avec la Kanto Tuk Grand, le constructeur change d’échelle. L’enceinte adopte un format plus volumineux que la Tuk classique, pensé pour une installation fixe dans un salon.

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Le design reste fidèle à l’ADN de la marque : lignes épurées, finitions soignées et intégration discrète. Toutefois, ce nouveau modèle impose davantage sa présence visuelle, ce qui traduit son positionnement plus premium.

Ce format plus large permet également d’intégrer des composants acoustiques plus performants, notamment au niveau des haut-parleurs.

Une architecture sonore revue à la hausse

La Kanto Tuk Grand mise sur une configuration audio plus ambitieuse. Elle embarque des haut-parleurs plus grands, capables de délivrer une puissance sonore supérieure.

On retrouve notamment :

un tweeter AMT (Air Motion Transformer), technologie déjà utilisée sur la Tuk

des woofers élargis pour améliorer les basses

une amplification intégrée plus puissante

Cette combinaison vise à offrir une scène sonore plus large et plus détaillée, adaptée à des pièces de vie de taille moyenne à grande.

Connectivité sans fil et polyvalence étendue

La connectivité constitue un point central de la Kanto Tuk Grand. L’enceinte intègre plusieurs options pour s’adapter aux usages actuels :

Bluetooth pour le streaming sans fil

entrées analogiques et numériques

compatibilité avec différentes sources audio (TV, platine vinyle, ordinateur)

Cette polyvalence permet d’utiliser l’enceinte comme un système audio principal, sans nécessiter d’équipement supplémentaire.

Une gestion optimisée des basses et de la puissance

Grâce à son format et à ses composants internes, la Kanto Tuk Grand améliore nettement la restitution des basses fréquences.

Le constructeur annonce :

une meilleure extension dans le grave

un contrôle plus précis des basses

une capacité à maintenir la qualité sonore à volume élevé

Ce positionnement la rapproche davantage d’un système hi-fi que d’une simple enceinte sans fil.

Une gamme entièrement repensée

Avec la Kanto Tuk Grand, Kanto Audio ne se contente pas de lancer un nouveau produit. Le fabricant annonce également une refonte globale de sa gamme d’enceintes.

Cette évolution inclut :

un redesign de plusieurs modèles existants

une montée en gamme progressive

une harmonisation du design et des performances

La Tuk Grand devient ainsi une vitrine technologique pour la marque, illustrant son ambition sur le segment audio domestique.

Une expérience pensée pour le quotidien

Au-delà des performances, la Kanto Tuk Grand vise une utilisation simple et intuitive.

Elle s’adresse aux utilisateurs souhaitant :

un système audio unique pour toute la maison

une installation rapide

une qualité sonore stable sans réglages complexes

L’ergonomie et la simplicité restent donc au cœur de la proposition.

Ce qu’il faut retenir

La Kanto Tuk Grand est une enceinte sans fil de salon plus puissante et plus complète que les modèles précédents de la marque.

Elle mise sur une meilleure restitution sonore, notamment dans les basses, et une scène audio élargie.

Sa connectivité étendue en fait un système polyvalent pour différents usages.

Elle s’inscrit dans une stratégie globale de montée en gamme de Kanto Audio.

Positionnement sur le marché

La Kanto Tuk Grand se positionne sur le segment des enceintes sans fil premium pour le salon.

Elle vient concurrencer :

les systèmes hi-fi compacts

certaines enceintes actives haut de gamme

les solutions tout-en-un orientées audiophiles

Elle cible un public recherchant un équilibre entre simplicité d’usage et qualité sonore avancée.

FAQ : Kanto Tuk Grand

Quelle est la puissance de la Kanto Tuk Grand ?

La marque annonce une amplification plus puissante que la Tuk standard, adaptée aux grandes pièces.

La Kanto Tuk Grand est-elle compatible Bluetooth ?

Oui, elle intègre une connectivité Bluetooth pour le streaming sans fil.

Peut-on connecter une TV ou une platine vinyle ?

Oui, grâce à ses entrées analogiques et numériques.

Quelle est la différence avec la Tuk classique ?

La Tuk Grand propose un format plus grand, une puissance supérieure et une meilleure gestion des basses.

Est-ce une enceinte hi-fi ?

Elle s’en rapproche clairement, avec une restitution sonore plus précise et plus immersive.

Récapitulatif technique

Puissance : amplification intégrée plus élevée

Haut-parleurs : tweeter AMT + woofers élargis

Connectivité : Bluetooth, entrées analogiques et numériques

Usage : salon, système audio principal

Positionnement : enceinte sans fil premium

En résumé

La Kanto Tuk Grand élargit les ambitions de la marque sur le segment audio domestique.

Elle propose une puissance accrue, une meilleure restitution sonore et une connectivité complète.

Ce modèle vise à remplacer un système hi-fi traditionnel dans un format plus simple.

Une évolution notable dans la gamme Kanto Audio.

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