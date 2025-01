OpenFit 2 : Shokz révolutionne l’expérience audio pour les utilisateurs actifs

Shokz, pionnier des écouteurs à conduction osseuse, s’apprête à marquer un nouveau tournant dans l’industrie audio avec le lancement de l’OpenFit 2 au CES 2025. Cette nouvelle itération promet une expérience sonore améliorée et un confort accru pour les utilisateurs en quête de performance.

Shokz, anciennement connue sous le nom AfterShokz, continue d’innover dans le domaine des écouteurs à oreilles libres. L’entreprise, reconnue pour ses produits alliant technologie et confort, élargit son offre avec l’OpenFit 2, successeur du modèle OpenFit lancé en 2023.

Des améliorations sonores significatives

L’OpenFit 2 intègre la technologie DirectPitch™ 2.0, une avancée majeure qui promet de réduire considérablement les fuites sonores, même à volume élevé. Cette innovation permet aux utilisateurs de profiter d’un son puissant et clair, y compris dans des environnements bruyants, sans pour autant gêner leur entourage. Que ce soit pour une séance de running intense ou une journée de travail concentrée, l’expérience audio reste immersive et de haute qualité.

Un confort repensé pour une utilisation prolongée

Le confort, aspect crucial pour des écouteurs destinés à un usage quotidien et sportif, a été particulièrement soigné. Shokz introduit le matériau Shokz Ultra-Soft Silicone™ 2.0, conçu pour offrir un maintien encore plus doux et stable. Cette amélioration vise à permettre une utilisation prolongée sans aucune gêne, répondant ainsi aux besoins des utilisateurs les plus exigeants.

Une autonomie renforcée pour les journées les plus longues

L’un des points forts de l’OpenFit 2 réside dans son autonomie considérablement améliorée. Avec 11 heures d’écoute continue sur une seule charge, contre 7 heures pour le modèle précédent, ces écouteurs s’adaptent parfaitement aux journées les plus chargées. De plus, le boîtier de charge permet d’atteindre jusqu’à 48 heures d’utilisation totale, une nette progression par rapport aux 28 heures de la version antérieure.

Une sortie très attendue

Les amateurs de technologie et les sportifs devront patienter encore un peu avant de pouvoir mettre la main sur ces nouveaux écouteurs. Shokz prévoit de lancer l’OpenFit 2 sur le marché français au cours du premier semestre 2025. Cette sortie s’annonce comme un événement majeur dans le monde des écouteurs sans fil, promettant de redéfinir les standards en matière de qualité sonore et de confort pour les utilisateurs actifs.

Récapitulatif technique

Technologie DirectPitch™ 2.0 pour une réduction des fuites sonores

Matériau Shokz Ultra-Soft Silicone™ 2.0 pour un confort accru

Autonomie de 11 heures en écoute continue

Jusqu’à 48 heures d’utilisation avec le boîtier de charge

Disponibilité prévue au 1er semestre 2025 en France

