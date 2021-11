TiBike, le nouvel antivol vélo de Ticatag.

Avec TiBike, la jeune entreprise Ticatag revient sur le marché des objets connectés pour proposer cette fois un dispositif destiné au cycliste. Il s’agit d’un tracker GPS qui n’en a pas l’air.

Ticatag est une jeune entreprise française qui s’est spécialisée dans les objets connectés proposant des fonctions de proximité. Ainsi, il y a trois ans déjà, nous avions eu la possibilité de vous présenter lors d’un test « Tibe », un porte-clés connecté.

Cette fois la marque revient avec un dispositif destiné au cycliste. Un dispositif qui permettra au possesseur de vélo d’avoir un œil sur son vélo à tout moment.

TiBike, un tracker GPS qui cache bien son jeu.

Le marché du vélo a explosé depuis plus d’un an. En partie lié au confinement, mais surtout à l’offre de vélo électrique qui est de plus en plus complète. Le marché du vélo a un succès tel que les vendeurs sont en rupture de stock. Notamment pour ce qui est des vélos électriques.

Et dans le domaine du vélo, si on peut trouver des vélos à 100€ dans les grandes enseignes, ceux-ci peuvent aussi exploser avec des vélos de marques, électriques, ultra légers pour atteindre plus de 3000€.

Avec Tibike, la solution pour ne plus le perdre est toute trouvée. Ce tracker GPS se présente sous la forme d’un avertisseur lumineux à venir placer sur la tige de la selle ou porte-bagages du vélo.

Non seulement il joue un rôle de réflecteur pour être vu par les automobilistes, mais surtout il détecte les vibrations après une période d’inactivité prolongée (> 5 min) pour avertir si besoin l’utilisateur par SMS, mail ou notification.

Il fait également office d’alerte antidégradation en vous prévenant si celui-ci est bousculé. Les alertes sont envoyées sur un smartphone via l’app qui lui est dédiée. En outre, il vous sera possible de recevoir en temps réel sa position via SMS.

La marque nous confirme :

« Le TiBike est fourni avec une carte SIM M2M Europe permettant de sélectionner le meilleur opérateur avec la meilleure couverture réseau. En utilisant le réseau GPRS déployé dans le Monde entier, TiBike offre à l’utilisateur la meilleure garantie qu’en cas de vol son vélo soit localisé partout en France et en même dans le monde sur 109 pays ! »

À noter qu’il sera possible aussi d’avoir un historique complet depuis un ordinateur via un lien Googlemap.

Prix et Disponibilité.

Le Prix Public de Tibike : 169 € + Abonnement Annuel : 6€ TTC par mois (engagement d’un an).