 Exynos 1280, une puce pour smartphone d’entrée de gamme chez Samsung.

Samsung serait occupé à travailler sur une puce qui a pour nom : Exynos 1280. Cette puce viendrait étoffer la gamme de ses puces Exynos et serait avant tout destinée à desservir les smartphones entrée de gamme.

Dans l’univers du smartphone et plus précisément des puces pour smartphone Qualcomm et MediaTek sont les deux leaders du marché. Mais ils ne sont pas les seuls et si Samsung exploite sur certains de ses smartphones haut de gamme les marques citées, le constructeur sud-coréen développe aussi ses propres puces. Elle pourrait en intégrer davantage de son propre cru.

Exynos 1280, une puce développée en 5nm.

Alors, jusqu’à présent, il ne s’agit pas encore d’une information officielle faite par Samsung, mais de rumeurs ou de fuite possible concernant cette nouvelle puce. Alors toujours selon ces rumeurs, cette nouvelle puce que pourrait proposer Samsung, serait avant tout destinée au marché des smartphones d’entrée de gamme.

A lire également :Samsung pourrait lancer un PC portable à base d’Exynos. Samsung serait en passe de proposer une nouvelle sorte de PC portable. En effet, selon certaines sources, Samsung serait en passe de proposer un PC portable sous Windows 10 mais qui embarquerait…

Samsung déciderait donc de faire de la concurrence aux constructeurs tels que Unisoc ou encore les entrées de gamme de MediaTek.

Cette puce serait donc à l’opposé de ce que propose déjà le constructeur coréen. En effet, pour rappel, Samsung dans sa gamme Exynos a développé le SoC Exynos 2200 qui devrait venir équiper les futurs Samsung Galaxy S22.

En outre, le constructeur sud-coréen présente sur son site les puces Exynos 980, Exynos 9611, Exynos 850 et Exynos 2100.

Concernant ce dernier la marque déclare :

L’Exynos 2100 offre des performances ultimes et optimales grâce à huit processeurs construits sur une architecture à trois clusters. Avec un puissant CPU Cortex®-X1, le processeur améliore les performances mono cœur jusqu’à 19 % et les performances multi cœur jusqu’à 33 %1, ce qui permet un chargement plus rapide et un fonctionnement multitâche transparent.

Exynos 1280, à quand la sortie ?

Par contre avec ce nouveau potentiel Exynos 1280, Samsung ira à l’opposé. Bref, si la sortie de cette puce se confirme dans les prochains jours ou les prochaines semaines, cela signifiera que Samsung souhaite proposer aux constructeurs de smartphone des puces dans toutes les gammes de smartphones allant du plus cher au moins cher.