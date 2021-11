Razer Pro Click Mini, la nouvelle souris sans fil de Razer.

Avec sa Razer Pro Click Mini, le constructeur bien connu des gamers propose un nouveau périphérique qui sort de sa « zone de confort ». De fait, cette nouvelle souris est avant tout orienté bureautique et mobilité.

Razer, ce nom résonne bien souvent dans tous les esprits des fans de gaming sur PC comme si pas LA référence, un des leaders des périphériques top gaming. La marque propose d’ailleurs un large éventail de produits à savoir des claviers et des souris aux configurations à outrance et personnalisable.

Pourtant, cette fois la marque nous surprend en dévoilant, certes, une souris, mais qui n’entre pas dans le segment du gaming.

Razer Pro Click Mini, silencieuse et discrète.

Avec cette nouvelle souris sans fil, Razer présente cette souris comme « la souris idéale pour la productivité en déplacement ». Effectivement, cette souris entre dans la catégorie des souris portables à savoir une souris de petite taille et compacte avec ses 100,2 mm x 62,7 mm x 34,2 mm. On notera au passage son poids plume de 8 grammes avec 1 pile AA alcaline et 111 g avec 2 piles AA alcalines.

Cette souris est équipée d’un capteur optique avec une sensibilité de 12000 dpi. Elle est dotée d’une molette de défilement libre. Un concept qui avait été développé par Logitech sur la toute première Logitech MX Revolution et au total de sept boutons programmables. Mais surtout, elle est équipée de clics tactiles et silencieux.

Pour ce qui est du design, elle se veut passe-partout et est ambidextre de manière à être maniée aussi bien par un gaucher qu’un droitier.

Connectivité au choix.

Si la marque propose des modèles avec et sans fil, cette Razer Pro Click Mini se contente d’être sans fil. Mais attention, elle pourra se connecter à un ordinateur soit via un émetteur-récepteur RF 2.4GHz, soit via une connexion Bluetooth.

C’est la que la Razer Pro Click Mini surprend. En effet, si vous utilisez la souris via Bluetooth, une seule pile sera nécessaire. En revanche en mode RF il vous faudra lui mettre deux piles. L’autonomie est également différente selon le mode utilisé.

Ainsi, en mode Bluetooth Razer annonce une autonomie jusqu’à 725 heures. En mode RF jusqu’à 465 heures.

Prix et Disponibilité.

La souris disponible pour le moment uniquement en blanc avec une pointe de gris sur le côté est commercialisée au prix de 89,99 €.