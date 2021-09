Drybo Plus : un séchoir connecté pour votre animal domestique.

La société Homerunpet lance Drybo Plus, une drôle de boite qui est en fait un séchoir domestique connecté pour chat ou petit chien. Un séchoir qui peut aussi servir de « panier » de repos pour votre animal domestique.

Le monde du high-tech ne cesse de nous surprendre jour après jour. Effectivement, tous les jours nous découvrons de nouveaux produits connectés de différents horizons. Cette fois on va vous parler d’un objet pour le moins insolite destiné à votre animal de compagnie.

La société Homerunpet propose un séchoir pour animal domestique. Plus particulièrement pour un chat ou un petit chien. Drybo Plus se présente sous la forme d’un carré ouvert équipé de deux trappes rondes latérales par où pourra éventuellement passer votre chat.

L’idée ici est de proposer une « boite » qui vous permettra de sécher votre animal de compagnie une fois que vous lui auriez pris sa douche à la maison. Ou encore, si votre chat était dehors sous la pluie.

Pour ce faire, le séchoir produit de l’air chaud uniformément réparti via un ventilateur qui garantit que vos animaux de compagnie sont complètement secs en un rien de temps. L’appareil est équipé d’un panneau de contrôle qui vous permettra de réguler la vitesse de séchage et aussi la température.

L’entreprise nous dit :

« Drybo Plus réduit considérablement les temps de séchage grâce à notre moteur breveté, qui agit comme un échangeur d’air. Il gère la ventilation de toute la cabine et évacue l’air vicié et réchauffé de l’intérieur vers l’extérieur, en le remplaçant par de l’air frais ».