Super X-Fi Gen4 : Une Évolution dans le Secteur Audio par Creative Technology

Le Super X-Fi Gen4 représente la dernière avancée de Creative Technology dans la technologie d’audio holographique. Cette nouvelle itération apporte des améliorations notables en termes de plage dynamique, clarté et perception spatiale, mettant à jour les capacités audio pour une expérience d’écoute enrichie. Une technologie qui devrait être intégrée dans tous les prochains produits de la marque.

Creative Technology est une entreprise établie, spécialisée dans le développement de solutions audio numériques. Fondée en 1981 à Singapour, elle a joué un rôle de premier plan dans l’industrie audio grâce à son produit emblématique, la carte son Sound Blaster dans l’univers des PC il y a plus de 20 ans. Depuis la marque n’a cessé d’évoluer et de développer des technologies dans le monde de l’audio.

Du Super X-Fi Gen4 pour tous les produits.

Creative Technology vient de nous l’annoncer par communiquer de presse, elle va intégrer sa technologie Super X-Fi Gen4 dans tous ses futurs produits et plus seulement dans les casques audio.

La marque enrichit ainsi sa gamme avec des développements prévus pour inclure la technologie Super X-Fi dans de nouveaux produits tels que des écouteurs True Wireless Stereo (TWS) et des haut-parleurs haut de gamme. Cette expansion vise à rendre l’expérience Super X-Fi accessible sur une variété d’appareils et de plateformes de streaming, y compris Netflix, YouTube et Spotify.

Les innovations techniques du Super X-Fi Gen4 se concentrent sur l’amélioration de l’expérience audio pour les films, la musique et les jeux vidéo, offrant une clarté et une précision sonores accrues. L’accent mis sur la qualité et l’accessibilité illustre la réponse de Creative Technology aux attentes des consommateurs modernes en matière de technologie audio.

Des mises à jour et des réglages via l’App de la marque.

Afin de rendre sa technologie la plus fonctionnelle possible, Creative Technology souligne que tous les appareils qui seront dotés du Super X-Fi Gen4 bénéficieront d’une compatibilité avec l’application SXFI APP, facilitant l’accès à cette nouvelle qualité sonore.

La marque devrait également dans les prochains jours dévoiler de nouveaux produits que nous ne manquerons pas de vous présenter.