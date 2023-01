O-lock, un verrou connecté pour votre vélo.

O-lock, de l’entreprise LAAS Copenhagen, basée au Danemark, est une nouvelle solution connectée pour sécuriser votre vélo. Un verrou connecté qui se pilote depuis votre smartphone.

Le vélo est un moyen de transport pratique et écologique, mais malheureusement, il peut aussi être la cible de vols. En effet, avec l’explosion du prix des vélos classiques et encore plus celui des vélos électriques, le vélo est devenu un produit intéressant à voler. Pour protéger leur vélo, de nombreux cyclistes utilisent des antivols, mais ils peuvent être lourds, encombrants et difficiles à utiliser.

O-lock, un système simple et connecté à placer sur votre vélo.

C’est là qu’entre en jeu O-lock, un verrou pour vélo innovant qui utilise la technologie Bluetooth pour offrir une sécurité renforcée et une plus grande commodité.

O-lock est fabriqué en acier de haute résistance et possède un mécanisme de verrouillage unique qui est virtuellement « impossible » à briser. De plus, le verrou peut être configuré pour se verrouiller automatiquement lorsque le vélo est laissé sans surveillance, offrant ainsi une couche de sécurité supplémentaire.

La principale commodité offerte par O-lock est la possibilité de verrouiller et déverrouiller le vélo à l’aide d’une application smartphone. Il n’est plus nécessaire de chercher ses clés ou de se rappeler d’un code, il suffit de toucher l’écran de son téléphone pour verrouiller ou déverrouiller son vélo. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les personnes qui garent fréquemment leur vélo dans des zones animées ou qui possèdent plusieurs vélos.

A relire : Edock, la station connectée pour votre vélo ! Avec Edock, la jeune entreprise belge entend proposer aux communautés, villes, ou entreprises, une solution connectée de stationnement pour tous les utilisateurs de vélos, trottinettes. En prime, cette solution se veut sécurisée…

Par ailleurs, l’application offre également la possibilité de suivre la localisation du vélo. Utile en cas de perte ou de vol. De plus, l’application peut envoyer des notifications en cas de tentative de déverrouillage ou de déplacement du vélo, offrant ainsi une tranquillité d’esprit pour le propriétaire.

En outre, O-lock a été conçu pour résister aux intempéries et à l’usure, garantissant ainsi une longue durée de vie. L’appareil en lui-même vint se fixer sur le cadre du vélo au niveau de la roue et fonctionnera comme une bague qui viendra se refermer sur la roue, de la sorte, il sera impossible de rouler avec le vélo, car la roue sera bloquée par le mécanisme.

Prix et Disponibilité.

Présenté comme projet sur la plateforme de fond participatif Indiegogo au prix spécial de 89€, les premières pièces d’O-lock seront livrées dès le mois prochain.