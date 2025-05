Moleskine Smart Writing System, la nouvelle façon d’écrire numériquement

À l’ère du tout numérique, Moleskine propose une solution hybride qui marie l’authenticité de l’écriture manuscrite avec la puissance des outils digitaux. Le Smart Writing System permet de coucher ses idées sur papier tout en les numérisant instantanément, offrant ainsi une expérience d’écriture enrichie et connectée.

Fondée en 1997, Moleskine s’est imposée comme la marque de référence pour les amateurs de carnets élégants et fonctionnels. Avec le Smart Writing System, la marque étoffe son catalogue en intégrant des technologies avancées tout en conservant l’esthétique épurée qui fait sa renommée.

Écriture manuscrite et numérisation instantanée

Le Smart Writing System repose sur une synergie entre un carnet doté de la technologie Ncoded™ et un stylo intelligent connecté via Bluetooth. Chaque trait de stylo est capté en temps réel et transféré vers l’application Moleskine Notes, permettant ainsi une sauvegarde numérique immédiate de vos écrits.

Un stylo intelligent aux performances accrues

Le Smart Pen se distingue par son design ergonomique, sa sensibilité à la pression et sa batterie longue durée. Il offre une autonomie allant jusqu’à 11 heures en mode éco et se recharge entièrement en 90 minutes grâce à un chargeur magnétique. Avec ses 16 Mo de mémoire interne, il peut stocker des notes même hors connexion.

Une application dédiée pour une gestion optimale

L’application Moleskine Notes permet non seulement de visualiser les notes numérisées, mais aussi de les organiser, de les éditer et de les partager. Elle offre des fonctionnalités telles que la transcription automatique, l’ajout de tags, de couleurs et de mémos vocaux, facilitant ainsi la gestion et la recherche de vos contenus.

Un carnet traditionnel revisité

Le carnet inclus dans le Smart Writing System conserve l’apparence classique des produits Moleskine avec sa couverture noire, ses coins arrondis et son papier ivoire de 100 g/m². Cependant, chaque page est discrètement imprimée avec un motif Ncoded™ qui permet au stylo de localiser précisément chaque trait pour une numérisation fidèle.

Une solution adaptée aux professionnels et créatifs

Que ce soit pour des réunions, des sessions de brainstorming ou des prises de notes quotidiennes, le Smart Writing System s’adresse aux professionnels, étudiants et créatifs souhaitant allier le confort de l’écriture manuscrite à la praticité du numérique. Il facilite la transition entre le papier et le digital, offrant ainsi une flexibilité accrue dans la gestion des informations.

Récapitulatif technique

Stylo intelligent : modèle NWP-F130

Mémoire interne : 16 Mo

Batterie : Lithium-polymère 3,7V / 180mA

Autonomie : jusqu’à 11 heures en mode éco

Temps de charge : environ 90 minutes

Connectivité : Bluetooth 4.2

Compatibilité : iOS 14+ et Android 10+

Dimensions du stylo : 143 mm de long, 12,4 mm de diamètre, poids de 16 g

Carnet : papier ivoire 100 g/m², technologie Ncoded™, format large avec couverture rigide

Application : Moleskine Notes, disponible sur iOS et Android

