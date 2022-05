Xperia 10 IV, Sony présente son nouveau smartphone.

Sony nous annonce ce jour la sortie du Sony Xperia 10 IV, un nouveau smartphone dans sa gamme des « Xperia ». Un téléphone qui joue la carte de la 5G en couleur.

Sony fait partie de ces marques qui touchent à tout et nous avons déjà eu l’occasion de tester différents produits de la marque. Que ce soit de l’audio, mais aussi dans le domaine du smartphone. Et c’est à nouveau sur ce segment que la marque revient sur le devant de la scène.

Xperia 10 IV, la continuité avec une touche d’évolution.

Ainsi, en ce début de mois de mai, Sony annonce son nouveau smartphone Xperia 10 IV, alliant batterie de grandes capacités, les technologies uniques de Sony, le tout dans un design ultra léger et compact. Un nouveau modèle qui entre dans la catégorie des milieux de gamme.

Sony annonce un téléphone léger avec un poids de 161 grammes. Un téléphone qui propose tout de même un écran doté d’un verre Corning® Gorilla® Glass Victus® robuste. Un écran OLED 21:9 d’une taille de 6 pouces sans encoche ni trou de caméra pour gêner la vue.

Pour ce qui est du processeur, on retrouve ici un Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) Octa-core assisté d’un GPU Adreno 619. Pour ce qui est de la mémoire embarquée, Sony propose 6 Go de mémoire pour le système et 128 Go de mémoire de stockage. Mémoire de stockage qui pourra être étendue via une carte microSD.

Test : Sony Xperia 5II. Lors de cet article, nous allons passer tester le Sony Xperia 5II, un nouveau produit commercialisé récemment par le géant Japonais qu’on ne présente plus. Le Xperia est proposé à un prix…

Connectivité plus que correcte.

Sur ce point, le téléphone embarque de la 5G pour la partie data mobile. Sinon, l’utilisateur pourra s’appuyer sur du Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac pour être connecté à la maison, depuis un hôtel, un gîte… Le Bluetooth est également présent en version 5.1 tout comme le NFC.

Pour ce qui est de la batterie du téléphone mobile, Sony a fait le choix d’une batterie de 5000 mAh et d’un système Fast charging 30W depuis un port USB-C. pas de recharge snas fil pour ce modèle par contre.

Capteur photo triple et IA pour gérer les effets et prises de vue.

Le téléphone embarque à l’arrière une caméra à triple objectif et une gamme de fonctionnalités pour la photo et la vidéo. La marque nous confie :

Grâce au mode Superior Auto qui utilise les conditions de la scène et la technologie de détection des sujets, le smartphone aide l’utilisateur à obtenir le bon cliché dès la première prise. Le téléphone sélectionne ensuite automatiquement les réglages idéaux tels que l’ISO et la vitesse d’obturation pour produire la meilleure image.

Le téléphone portable est également doté d’une technologie de stabilisation d’image optique (OIS) et la technologie Optical SteadyShot. Le Xperia 10 IV peut détecter cela et capturer automatiquement en HDR. On notera également que ce téléphone reçoit un indice de protection IP65/68 et une technologie audio avec un son immersif grâce aux technologies 360 Reality Audio et 360 Reality Audio Upmix.

Sony annonce d’ailleurs la possibilité d’utiliser pleinement les capacités audio lorsque le smartphone est jumelé avec des écouteurs Sony. Et ce, au travers de l’application Sony Headphones Connect à l’aide du menu Side sense.

Test : Sony Xperia 1II. Lors de ce test, nous allons passer sous les projecteurs le Sony Xperia 1II (lire Mark 2), un smartphone haut de gamme du fabriquant Japonais qu’on ne présente plus. Le Xperia est…

Prix et Disponibilité.

Le Xperia 10 IV sera en vente sous Android™ 12 à partir de la mi-juin 2022 au prix d’environ 499 €. Le modèle est décliné en 4 couleurs: noir, blanc, menthe et lavande.