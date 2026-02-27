Test : Shokz OpenFit Pro, Une nouvelle ère d’écouteurs ouverts ?

Et si vous pouviez profiter d’un son haute fidélité tout en restant connecté à votre environnement ? C’est la promesse audacieuse des Shokz OpenFit Pro, des écouteurs à conduction aérienne qui ambitionnent de bousculer le marché dominé par les écouteurs intra-auriculaires.

Ont-ils les moyens de leurs ambitions ? Réponse dans ce test complet des Shokz OpenFit Pro.

Préambule.

Fondée en 2011 sous le nom AfterShokz, la marque devenue Shokz s’est progressivement imposée comme un acteur différenciant sur le marché de l’audio nomade.

Spécialisée dans la conduction osseuse puis dans la conduction aérienne, l’entreprise développe des solutions d’écoute ouverte permettant à l’utilisateur de percevoir les sons ambiants tout en profitant de sa musique. Cette approche séduit particulièrement les sportifs, les professionnels en mobilité et les utilisateurs recherchant des écouteurs sans isolation totale, contrairement aux modèles intra-auriculaires ou supra-auriculaires.

La marque est reconnue pour ses innovations technologiques, ses brevets audio, son design ergonomique et sa certification IP garantissant une bonne résistance à l’eau et à la poussière.

Avec les OpenFit Pro, Shokz vise un positionnement plus premium en proposant un son immersif, compatible Dolby Atmos, sans compromettre la sécurité, le confort longue durée ni la perception de l’environnement.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Transducteurs : Conduction aérienne DirectPitch

Réponse en fréquence Bluetooth : 2402 MHz – 2480 MHz

Bluetooth : Version 6.1

Appairage multipoint : Oui

Réduction de bruit : Oui, intelligente à oreilles libres

Compatibilité : Optimisé pour Dolby Atmos

Protection : IP55 (écouteurs uniquement)

Autonomie :

Écouteurs : 9 h

Avec boîtier : 33 h

Recharge rapide : 4 h d’écoute en 10 minutes

Batterie :

Écouteurs : 90 mAh min.

Boîtier : 820 mAh min.

Poids :

Écouteurs : 12,3 g

Boîtier : 99,3 g

Total : 123,9 g

Application Shokz : Personnalisation EQ, réduction de bruit, commandes, localisation, mises à jour

Contenu de la boîte:

La boîte des Shokz OpenFit Pro comprend :

2 écouteurs OpenFit Pro

1 étui de charge

1 câble de charge USB-C

2 accessoires de maintien

1 carte de garantie

1 carte d’application

1 mode d’emploi

1 document de mentions légales

1 emballage OpenFit Pro

Installation / Configuration :

Shokz OpenFit Pro, Une expérience presque sans accroc

L’unboxing terminé, je me lance dans la configuration. Je découvre des écouteurs au design sobre mais racé, avec une finition noire mate très classe. Une fois l’étui ouvert, les écouteurs entrent automatiquement en mode appairage : un clignotement orange/vert le confirme.

Je dégaine mon smartphone Android : « OpenFit Pro by Shokz » apparaît en quelques secondes. Connexion immédiate.

Je poursuis avec mon PC portable, et surprise agréable : l’appairage multipoint se fait sans friction via l’application Shokz.

Cette dernière m’invite à une mise à jour du firmware, suivie d’un réglage des profils audio et du niveau de réduction de bruit.

J’expérimente aussi la fonction localiser mes écouteurs. Astucieux, surtout quand on sait à quel point ces petits objets aiment jouer à cache-cache dans les recoins du canapé ;).

Seul bémol : le positionnement dans l’étui me demande à chaque fois un léger effort de réflexion. L’aimant guide bien le positionnement mais il est difficile d’appréhender l’orientation dans le boitier.

Test / Utilisation.

Mesures de performance :

Les OpenFit Pro tiennent leurs promesses sur plusieurs points clés

Autonomie : environ 9 h par charge, 33 h avec le boîtier

Temps de charge : Écouteurs : environ 70 min pour 100 % Boîtier en filaire : environ 120 min Boîtier en sans fil (Qi) : environ 180 min

Conduction aérienne DirectPitch : restitution naturelle des voix, bon rendu des graves

Bluetooth : portée stable jusqu’à 10 mètres sans interruption

Réduction de bruit : active mais limitée, comme attendu pour ce format

Certification IP55 : protection contre la sueur et les éclaboussures

Prise en main :

Immersion sonore et confort surprenant

J’ai porté les OpenFit Pro plusieurs jours, en alternant télétravail, trajets quotidiens et séances de jogging.

La première impression est troublante : on entend la musique comme si elle flottait dans l’air, sans jamais enfermer l’oreille.

Le transducteur à conduction aérienne offre un son naturel, qui conserve l’espace environnant. Un peu comme si votre playlist était diffusée par un minuscule haut-parleur invisible, posé juste devant vous.

Le confort est réel : aucune pression dans le conduit auditif, pas de fatigue après 3 heures d’utilisation continue.

L’arceau flexible épouse bien l’oreille, et les accessoires de maintien fournis ajoutent de la stabilité si besoin.

Côté commandes, les boutons physiques sont réactifs, bien que le triple appui (changement de piste) demande de la dextérité.

Et surtout, la qualité sonore dépasse les attentes : des basses puissantes (oui, c’est possible en conduction aérienne), des médiums précis, et des aigus nets.

Sur certains morceaux en Dolby Atmos, l’effet de spatialisation est bluffant, surtout en environnement calme.

Utilisation au quotidien :

Liberté sonore assumée

Je les ai emmenés partout : au bureau, en balade, en réunion Microsoft Teams, et même en promenade avec les bébés.

Résultat : même les mains sur la poussette, je pouvais gérer les appels Bluetooth, utiliser les écouteurs mains libres et rester pleinement attentif à mon environnement. C’est précisément l’intérêt des écouteurs à oreilles libres et de la conduction aérienne : rester connecté sans se couper du monde.

Dans la rue, l’absence d’isolation passive est perceptible, ce qui est logique avec des écouteurs open-ear. Toutefois, cela ne devient pas gênant au quotidien. La réduction de bruit adaptative intégrée aux Shokz OpenFit Pro parvient à atténuer efficacement les bruits récurrents (circulation, fond urbain), améliorant ainsi la qualité des appels et l’écoute musicale en environnement urbain.

En revanche, l’immersion sonore reste différente de celle proposée par des écouteurs intra-auriculaires, comme les Huawei FreeBuds 6i. Malgré leur positionnement tarifaire inférieur, leur conception intra favorise une isolation phonique plus marquée et une immersion audio renforcée. Le choix dépend donc des priorités : sécurité et perception de l’environnement ou immersion sonore maximale.

Lors de sessions sportives, aucun glissement n’a été constaté. Le maintien s’est révélé stable, y compris en mouvement. La certification IP55 permet une utilisation sans crainte face à la transpiration, à la pluie légère ou à la poussière, ce qui en fait des écouteurs adaptés au sport et aux activités extérieures.

Côté endurance, l’autonomie des Shokz OpenFit Pro confirme les données constructeur. Après deux jours dans un sac à dos avec plusieurs usages (appels, musique, visioconférences), la batterie affichait encore 80 %. L’autonomie longue durée constitue ici un véritable atout pour un usage quotidien intensif.

Autre point fort : la charge rapide USB-C.

Oubliés avant une sortie, ils ont récupéré 4 heures d’autonomie en 10 minutes de charge, conformément aux spécifications annoncées. Un avantage concret pour les utilisateurs mobiles, souvent contraints par le temps.

Conclusion :

Les meilleurs écouteurs ouverts du moment ?

Avec les Shokz OpenFit Pro, la marque réussit à combiner qualité sonore premium, confort longue durée et écoute ouverte. Ces écouteurs à conduction aérienne ne visent pas les utilisateurs recherchant une isolation totale, mais plutôt ceux qui privilégient une expérience audio ouverte, capable de maintenir un lien constant avec l’environnement sans renoncer au plaisir musical.

Le format open-ear présente naturellement certaines limites, notamment en environnement bruyant, où l’absence d’isolation passive réduit l’immersion sonore comparativement à des écouteurs intra-auriculaires. Toutefois, le design ergonomique, les performances audio équilibrées, l’autonomie longue durée, ainsi que les fonctionnalités avancées — Bluetooth multipoint, compatibilité Dolby Atmos, application dédiée avec égaliseur (EQ) — positionnent ces écouteurs Bluetooth premium comme une proposition différenciante sur le marché de l’audio nomade.

Face à la concurrence, les OpenFit Pro se mesurent directement à des modèles tels que les Huawei FreeClip 2 et les Sony LinkBuds. Ils se distinguent toutefois par un niveau de confort élevé, une ergonomie optimisée pour un port prolongé, et une approche centrée sur la sécurité auditive en mobilité.

Points Positifs Points Négatifs + Confort exceptionnel, sans pression dans l’oreille – Positionnement dans l’étui peu intuitif + Très bonne qualité sonore, graves puissants – Réduction de bruit perfectible (format oblige) + Appairage multipoint fluide – Moins immersif en environnement très bruyant + Autonomie longue + recharge rapide – Commandes parfois peu précises (triple tap) + Design élégant et compact + Application complète et intuitive + Compatible Dolby Atmos + Résistance IP55

Evaluation.

Configuration : 20/20 Utilisation : 19/20 Fonctions : 19/20 Signal Wifi / Bluetooth : 20/20 Prix : 17/20 Note finale : 19/20

