Nouveau Lexus NX, plus connecté que jamais.

Avec le nouveau Lexus NX, la marque annonce la sortie de son tout nouveau SUV. Un SUV qui apporte son lot de nouveauté et qui se veut ultra connecté. Avec notamment la présence du nouvel assistant vocal « Hey Lexus ».

Ah Lexus, si vous cherchez un véhicule dans le haut de gamme, le premium, il y a bien sûr BMW, Mercedes, Audi, Jaguar…et il y aussi Lexus. Pour information pour ceux qui ne sont pas forcément accros d’automobile, sachez que la marque Lexus appartient à Toyota et que c’est en quelques sortes la marque haut de gamme de Toyota. Le nouveau Lexus NX remplace un modèle très populaire en Europe. Un modèle qui s’est vendu à plus de 170 000 exemplaires depuis son lancement en 2014.

La plupart d’entre eux ont été acquis par de nouveaux clients Lexus, faisant de NX un contributeur clé à la croissance de la marque sur le marché européen.

Quelques infos motorisation.

Cette nouvelle édition est proposée en version hybride et se décline en deux possibilités. Une version avec un moteur 4 cylindre en ligne hybride (NX 350h) qui délivre une puissance 242CH/178kW en traction avant ou intégrale. La deuxième version propose elle d’office une transmission intégrale et propose un moteur 4 cylindres en ligne d’une puissance de 306CH/225kW.

Notons au passage que la voiture propose une longueur de 4.60m pour une largeur de 1.8m avec un empattement de 2.69m.

Nouveau Lexus NX, un relooking extérieur.

Niveau design, ce nouveau venu intègre la calandre Lexus qui devient la partie identitaire des véhicules de la marque. À l’arrière les nouveaux feux forment un L et sont reliés entre eux par un bandeau lumineux. Celui-ci couvrant toute la largeur du véhicule.

Par ailleurs, le logo de la marque disparait pour laisser la place au nom « Lexus » sur le hayon. Une façon selon la marque d’apporter une touche un peu plus moderne à la voiture.

Grand écran et connectivité au programme.

Alors, pour le coup, Lexus intègre le tout premier concept de cockpit « Tazuna » sur ce modèle. Ainsi, les boutons sur le volant peuvent être configurés et personnalisés. Le tableau de bord tout digital se compose d’écrans qui vont de la portière jusqu’au centre de la voiture et de la console centrale. L’écran central antireflet fait une taille de 9.8 pouces et est tactile bien évidemment. À noter que le système Lexus Link Pro utilise un nouvel écran de 14 pouces.

De plus, le véhicule est équipé d’un affichage tête haute. Bref, une multitude d’informations qui s’afficheront directement devant les yeux du conducteur.

Mais le plus intéressant pour nous est la présence d’un système multimédia connecté. En outre, ce nouveau Lexus NX embarque un nouvel assistant vocal « Hey Lexus ». Le GPS quant à lui est connecté et fournira les informations en temps réel pour le trafic notamment.

Le nouveau Lexus NX s’offre le support d’Apple CarPlay sans fil et Android Auto sans fil. De la sorte, vous pourrez associer votre smartphone au tableau de bord de la voiture. Téléphone qui a droit par ailleurs à sa zone de chargement sans fil qi. Bref, il vous suffira de déposer votre smartphone sur la console centrale à l’emplacement adéquat pour non seulement accéder à toutes ses fonctions depuis le tableau de bord, mais en plus il se chargera tout seul sans devoir faire pendre un câble.

De plus, Lexus annonce que le chargeur de smartphone sans fil est 50% plus rapide que sur le précédent NX.

Piloté votre nouveau Lexus NX depuis votre smartphone.

Effectivement, grâce à cette connectivité de la voiture et à l’application « Lexus Link ». Il sera possible de commander à distance plusieurs fonctions comme la climatisation et le verrouillage des portes depuis son smartphone.