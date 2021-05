HaloFalls, la fontaine à eau décorative 3 en 1 qui fait enceinte Bluetooth.

Avec HaloFalls, Trephei Venture, société australienne basée à Sydney propose un objet de décoration 3 en 1 qui fera à la fois objet de décoration, objet de relaxation, lampe d’ambiance et enceinte Bluetooth.

De nos jours, nous sommes de plus en plus à faire attention à notre intérieur. Un intérieur plus joli et agréable à vivre, plus Fen shui ou plus reposant. Un intérieur qui est devenu avec le Covid, un lieu où on se doit de bien-être.

HaloFalls, 3 en 1 pour notre confort intérieur.

Ce n’est pas la première fois que la technologie s’invite dans notre intérieur. En effet, souvenez-vous nous avions eu l’occasion de tester un objet quelque peu particulier avec l’Ikea SYMFONISK – Enceinte WiFi ou encore l’Aromasound Symphoney, un diffuseur d’huiles essentielles connecté.

A relire : Test : Aromasound Symphoney, un diffuseur d’huiles essentielles connecté.

Cette fois HaloFalls nous propose une enceinte audio Bluetooth pas comme les autres. De fait, en plus de faire enceinte Bluetooth, elle fait aussi cascade d’eau d’intérieur ou fontaine d’intérieur. Pour ce faire, elle est équipée de 4 plateaux et d’un bac à eau. Remplissez le bac, et une pompe amène l’eau sur le premier plateau. L’eau ensuite s’écoulera sur le deuxième plateau et ainsi de suite. Bref une fontaine quoi diront certains.

HaloFalls, une lampe d’ambiance.

En effet, outre la partie fontaine, l’appareil fait aussi lampe d’ambiance. Avec la possibilité de gérer une atmosphère « Mood lighting ».

À noter que la compagnie fournit aussi un dôme en verre que vous pourrez mettre pour couvrir le son de la fontaine si vous mettez le son de l’enceinte.

HaloFalls, l’enceinte Bluetooth.

Alors, pour le coup, vous aurez droit à deux haut-parleurs de 5 watts qui diffusent le son à 360°. Comme pour n’importe quelle autre enceinte, il suffira d’associe son smartphone à l’enceinte en Bluetooth pour y diffuser vos morceaux préférés.

Prix et disponibilité.

HaloFalls fait l’objet d’une levée de fonds sur le site Kickstarter et est proposé actuellement à 210€. Les premières livraisons seront prévues pour octobre 2021.