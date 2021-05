Sony Z9J BRAVIA XR MASTER Series disponible en précommande.

Avec le Sony Z9J BRAVIA XR MASTER Series vous allez pouvoir accéder à la 8K et aux services Google TV. Le haut de gamme de Sony est désormais disponible en précommande.

Sony vient d’annoncer l’ouverture des précommandes pour le téléviseur BRAVIA XR MASTER Series Z9J 8K Full Array LED. Un téléviseur équipé du processeur à intelligence cognitive XR.

Ce Sony Z9J BRAVIA XR MASTER Series qui avait été annoncé il y a quelques semaines voit le jour au catalogue de la marque. Un téléviseur qui fait partie de la gamme BRAVIA XR de Sony équipée du nouveau Cognitive Processor XR reposant sur une toute nouvelle méthode de traitement dépassant l’IA traditionnelle pour reproduire la vue et l’ouïe humaines.

Sony nous donne plus d’informations concernant cette technologie :

Lorsque nous voyons des objets, notre cerveau fixe inconsciemment certains points. Optimisé par l’intelligence cognitive, le processeur Cognitive Processor XR divise l’écran en différentes zones et détecte l’emplacement du « point focal » dans l’image. Alors que l’IA traditionnelle ne peut détecter et analyser que les éléments de l’image comme la couleur, le contraste et les détails individuellement, le nouveau Cognitive Processor XR peut croiser l’analyse d’un ensemble de paramètres simultanément, comme le fait notre cerveau.

Cette technique permet d’ajuster tous les éléments les uns par rapport aux autres pour produire le meilleur résultat final avec une synchronisation idéale de tous les éléments de la scène et un réalisme parfait, inaccessibles à l’IA traditionnelle.

Outre cette spécificité, rappelons que ce nouveau venu, le Sony Z9J BRAVIA XR MASTER Series, est en mesure de supporter des films en 8K (et oui on n’arrête plus dans la qualité de finition d’affichage). Il sera d’ailleurs possible d’accéder aux derniers titres premium et grands classiques de Sony Pictures Entertainment et d’une grande collection de films en IMAX Enhanced.

Sony Z9J BRAVIA XR MASTER Series connecté, c’est un minimum !

Évidemment, dans un tel haut de gamme, il était logique que Sony équipe son Sony Z9J BRAVIA XR MASTER Series de connectivité. Ainsi il sera possible de vous connecter en Wi-Fi à votre connexion Internet et d’accéder à de multiples services audio-vidéo en ligne. À cet effet, le téléviseur est également doté de Google TV.

Prix et disponibilité

Les Sony Z9J BRAVIA XR MASTER Series 8K HDR Full Array LED de 85 pouces sont disponibles en précommande, avec des livraisons prévues en mai.