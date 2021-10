HA-KD10W, le casque sans fil de JVC pour vos enfants.

Avec l’HA-KD10W, JVC propose donc un nouveau casque audio sans fil dont la particularité est d’être destiné non pas aux adultes ou ado, mais bien aux enfants.

Vous l’ignorez peut-être, mais mettre dans les mains (ou plutôt sur la tête) des jeunes enfants un casque audio sans fil peut entrainer des problèmes de « santé » et plus particulièrement d’audition. En effet, si les adultes sont en mesure de supporter un certain volume sonore dans les oreilles il en est de même pour les enfants.

Et ce volume sonore n’a pas les mêmes valeurs selon que vous êtes un adulte ou un enfant. Et sur ce point de nombreux parents aiment s’assurer que le casque choisi correspond à l’écoute de l’enfant.

HA-KD10W, 85 dB et pas un décibel de plus !

Sur base de cette constatation, JVC propose un casque spécialement adapté aux enfants. Tout d’abord en termes de puissance sonore. Ainsi pour ne pas exploser les tympans de vos jeunes têtes blondes ce nouveau casque sans fil Bluetooth offre une puissance sonore de 85 dB. De quoi permettre à l’enfant d’écouter ses musiques ou le son de son dessin animé préféré en toute sécurité.

JVC a aussi placé trois boutons de navigation sur la tranche latérale du casque. Des boutons facilement accessibles pour les enfants qui pourront ainsi augmenter ou diminuer le volume dans le casque.

Bluetooth et autonomie.

On notera aussi la présence du Bluetooth qui permettra d’associer une tablette, un smartphone, un ordinateur portable ou toute autre source audio Bluetooth. Notons au passage également que le casque HA-KD10W est un casque de type aural et viendra englober l’oreille de votre enfant.

À noter que les coussinets souples sont facilement nettoyables nous assure le constructeur.

Pour ce qui est de l’autonomie de ce casque HA-KD10W, JVC annonce pas moins de 16 heures d’autonomie d’écoute pour seulement 3 heures de recharge.

Prix et Disponibilité.

Le casque est disponible en deux coloris vifs, à savoir rose ou bleu. En outre JVC propose également quatre planches d’autocollants permettant de le personnaliser. Le casque HA-KD10W est proposé au prix public conseillé de 44,99 €.