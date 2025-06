Skullcandy célèbre la Pride 2025 avec des écouteurs en édition limitée qui font du bruit…

Skullcandy revient cette année avec une belle dose de couleurs, de musique et de solidarité. Pour sa quatrième collection Pride, la marque lance deux modèles d’écouteurs en édition limitée : les Icon ANC et les Dime Evo. Et ce n’est pas qu’une question de style : une partie des ventes est reversée à une association qui soutient la santé mentale de la communauté LGBTQIA+.

Skullcandy, c’est cette marque qu’on connaît bien pour ses écouteurs fun, puissants et accessibles. Elle sort souvent du lot par ses designs originaux et ses produits solides. Cette fois encore, elle frappe fort avec une série spéciale pleine de sens et de couleurs.

Des écouteurs Pride qui claquent !

Impossible de passer à côté : ces versions colorées des Icon ANC et Dime Evo affichent fièrement les couleurs de la Pride. C’est joli, mais c’est aussi un signal fort pour montrer son soutien à la diversité, à l’inclusion et à la liberté d’être soi-même. En gros, c’est stylé et engagé.

Icon ANC : le son, le confort… et la conscience tranquille

Les Icon ANC, ce sont des écouteurs avec une annulation active du bruit. En gros, tu peux t’isoler du monde (et du métro) pour profiter de ta musique à fond. Avec 40 heures d’autonomie, tu tiens facilement plusieurs jours. Et le tout sans fil, avec un bon son et une belle finition.

Dime Evo : petits, costauds et pratiques

Si tu préfères les écouteurs plus compacts, les Dime Evo sont faits pour toi. Résistants à l’eau (parfaits pour le sport), aimantés pour ne pas les perdre, et surtout hyper légers. Ils tiennent bien dans les oreilles et leur boîtier tient dans la poche. Idéal pour le quotidien, la salle ou les trajets.

Acheter et aider en même temps, c’est possible

Derrière cette édition spéciale, il y a un vrai engagement : Skullcandy reverse une partie des bénéfices à l’association To Write Love on Her Arms (TWLOHA). Cette organisation accompagne les personnes LGBTQIA+ confrontées à la dépression, à l’anxiété ou à l’isolement. Acheter un de ces modèles, c’est aussi soutenir leur travail.

Récapitulatif technique

Icon ANC Pride

Annulation active du bruit (ANC)

Jusqu’à 40 h d’autonomie

Connexion à plusieurs appareils

Micro intégré

Design multicolore Pride

Dime Evo Pride

Format mini, super portable

Résistant à l’eau (IP55)

Aimantés avec cordon tour de cou

Autonomie de 12 h (avec étui)

Finition colorée Pride

