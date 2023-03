Selon une étude récente du Global 2023 Global Overview Report, 59 % du trafic Web est généré par les smartphones en 2022. Plus de la moitié du trafic internet donc provient d’un smartphone. Une progression impressionnante alors qu’il y a seulement 10 il ne représentait que 12.6%.

Les smartphones sont sans doute devenu de nos jours, l’objet high-tech qui est le plus proche de nous. Celui qui au final ne nous quitte pratiquement plus jamais. Il faut dire que le « smartphones » est devenu bien plus qu’un objet de communication individuel servant à appeler ou recevoir des appels.

En effet, toujours plus puissant, plus performant et plus connecté, le smartphone est devenu sans doute notre ordinateur portable. Donnant accès à internet ou que l’on soit. Et les chiffres le prouvent.

59 % du trafic Web est généré par les smartphones.

L’information nous arrive directement depuis une étude du Global 2023 Global Overview Report qui s’est intéressé au phénomène et au trafic sur la toile. Ainsi, selon l’étude menée, il apparait que l’année 2022 a encore accentué le fait que de plus en plus de personnes utilisent leur smartphone pour accéder à internet.

Alors, bien sûr, cela ne se limite pas au simple surf. En effet, les réseaux sociaux, les appels via VoIP ou encore la domotique connectée.

Ainsi, depuis 2015, le pourcentage du trafic web via smartphones n’a cessé d’augmenter. De fait, entre il y a dix ans et 2015, le trafic avait triplé pour passer de 12% à 37,6%. Deux ans plus tard, la boucle était faite pour prendre 50% du trafic internet.

Depuis, à part en 2018 ou le pourcentage avait un peu chuté, il n’a cessé d’augmenter pour atteindre désormais 59% du trafic de la toile.

À noter que les pays et région du monde ou le trafic sur smartphone à augmenter et ils représente la plus grosse part du trafic sont le Vietnam, la Turquie, le Nigéria ou encore l’Afrique du Sud pour atteindre la barre des 80% et plus. Alors qu’en grande partie en Europe et aux USA, il ne représente même pas 50%. Une part de pourcentage qui pourrait peut-être être liée aux infrastructures télécom des pays.

De fait, globalement en France, Belgique et dans les autres pays d’Europe, les opérateurs télécoms proposent une offre internet filaire intéressante avec de la fibre et parfois des prix plus élevés pour la téléphonie mobile. Dès lors, de nombreux utilisateurs utilisent leur smartphone avec la connexion Wi-Fi de leur box, d’un point d’accès Wi-Fi d’un hôtel…