imoo vient de commercialiser sa Watch Phone Z6.

Avec sa nouvelle Watch Phone Z6, imoo propose une nouvelle montre connectée dédiée aux enfants. Cette nouvelle venue offre une sécurité de plus aux parents. Des parents qui souhaitent pouvoir suivre et rester en contact avec leur enfant.

Dans le monde des objets connectés et plus particulièrement des « wearbles » dont font partie les montres connectées, il y a plusieurs orientations. De fait, dans les montres connectées, vous avez celle qui sont orientées connectivité avec votre smartphone, prise d’appel, suivi des messages… Ensuite vous avez celles dédiées aux sports et à la santé comme chez Garmin.

Enfin, vous avez une autre catégorie moins célèbre qui est celle destinée aux enfants et à leur sécurité. C’est dans cette dernière catégorie que s’oriente la Watch Phone Z6.

Watch Phone Z6, une montre « smartphone » pour garder le contact.

Imoo propose donc une nouvelle solution pour les parents trop inquiets sous la forme d’une montre connectée. Une montre connectée qui pourra également servir de téléphone entre les parents et l’enfant qui la porte.

De fait, associé à une carte SIM, la montre pourra à la fois recevoir des appels et passer des appels. À noter que seuls les appels des contacts validés par les parents pourront être reçus ou composés.

Par ailleurs, outre les appels téléphoniques, il sera également possible de faire des appels vidéo. Enfin, la montre est dotée d’une application de chat disponible également pour smartphone qui permettra de faire des discussions écrites avec plusieurs personnes de la famille.

Localisation, sécurisation pour la Watch Phone Z6.

La montre propose une autre fonctionnalité intéressante en matière de sécurité. Ainsi, il est possible grâce au GPS intégré de la montre de définir des « zones » de sécurité. À savoir, des lieux définis par les parents ou peut se rendre l’enfant.

Dès lors, lorsque l’enfant ne se trouve pas dans un endroit désigné et autorisé, une notification est directement envoyée sur le smartphone des parents une fois que leur enfant a quitté la région.