TREVI T-FIT 220 PLUS, un nouveau modèle de montre connectée italienne.

Avec la nouvelle T-FIT 220 PLUS, la marque italienne Trevi étoffe son catalogue pour proposer une nouvelle montre connectée à cadran rond et équipée d’Android 5.0.

La marque italienne se lance une fois de plus dans l’aventure des montres connectées avec cette nouvelle montre T-FIT 220 PLUS. Une montre qui est équipée d’un cadran rond d’une taille de 1.28 pouce.

Cette nouvelle montre proposée par la marque italienne devrait séduire ceux qui sont à la recherche d’une montre connectée à petit prix. Mais que propose cette montre connectée ?

T-FIT 220 PLUS, simple, mais elle fait le job.

Ainsi, ce modèle propose une nouvelle solution connectée sous la forme d’une montre traditionnelle avec un cadran de 1.28 pouce tactile. Pour ce qui est du système d’exploitation embarqué, Trevi a opté pour une solution qui permettra d’associer la montre à un smartphone via son application App DaFit qui est compatible à la fois avec iOS 9.0 et plus et Android 5.0 et plus.

La montre hérite d’une pile au lithium et d’un capteur PPG. Le capteur permettra de fournir des informations de santé comme la fréquence cardiaque, la pression sanguine, l’oxygénation dans le sang, le sommeil.

Elle fournit aussi des informations comme le nombre de pas, les calories brûlées, la distance parcourue. Des informations qui serviront d’avantages au plus sportif ou ceux qui surveillent leur ligne.

Comme toute bonne montre qui se respecte, la T-FIT 220 PLUS de Trevi est certifiée IP67 et qui la rend résistante à l’eau.

Une montre qui laisse votre smartphone dans votre poche.

Autre particularité, une fois associée à votre smartphone, la montre T-FIT 220 PLUS est aussi en mesure de vous envoyer des notifications sur les appels entrants, les messages que l’on vous envoie. Enfin la montre est fournie avec un bracelet en silicone et la marque offre un second bracelet dans le package.

Prix et Disponibilité.

La montre est proposée à un prix de 54.90€.