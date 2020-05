Apple et Google publient une technologie de traçage pour le Covid-19.

Avec le Covid-19 et surtout l’après-pandémie, les états ont commencé à réfléchir à des solutions de traçage pour les personnes atteintes du Covid-19. Apple et Google annoncent être prêts pour fournir une solution de traçage pour les autorités sanitaires.

Souvenez-vous c’était en avril dernier que l’annonce tombait, pour la première fois dans l’histoire des GAFA, Apple et Google annonçait vouloir travailler en étroite collaboration pour mettre au point une solution de traçage qui permettra aux autorités sanitaires d’installer leur application aussi bien sur iOS qu’en Android. Et il sera possible pour les apps de communiquer entre elles. Une première dans le monde de la téléphonie !

Une technologie désormais disponible.

Dans des posts séparés sur Twitter, le PDG d’Apple, Tim Cook, et le chef de l’alphabet, Sundar Pichai, ont mis l’accent sur la technologie visant à aider les organismes de santé publique dans leurs efforts de traçage.

Pour autant, Apple et Google ont rappelé leur volonté de respecter la vie privée des utilisateurs. Un des facteurs qui se pose en occident et pour lequel les utilisateurs sont prudents quant à ce type de développement.

Ainsi, Apple et Google, souligne que les données récoltées ne seront pas associées à une personne sauf si cette personne au sein de l’application développée reçoit un diagnostic positif de Covid-19 et qu’elle le souligne dans l’application de santé publique.

Objectif ? Prévenir tout un chacun !

L’objectif principal de ce dispositif est de fournir des services offrant des notifications rapides. « Ce qui est particulièrement important pour ralentir la propagation de la maladie avec un virus qui peut se propager de manière asymptomatique ».

Ainsi, il sera possible à quelqu’un de contaminé de le signaler sur l’application de santé publique. Lorsque son téléphone entrera en contact avec un autre téléphone (via Bluetooth principalement actuellement), le téléphone de la personne contaminée signalera au téléphone voisin qu’il est en contact avec une personne Covid-19.

Cela permettra à la personne « côtoyant » d’être informée pour par exemple aller passer un test de Covid-19 et se mettre en auto confinement préventif.