Disponibilité 5G dans votre région ? Comment le savoir ?

Quid de la disponibilité 5G chez moi ? Voilà une question que l’on est en droit de se poser. Surtout si vous envisagez de basculer votre abonnement vers une offre 5G ou si vous vous dites qu’il est temps de changer de smartphone. On vous aide à découvrir la couverture 5G dans votre région.

Ça y est, les opérateurs développent leur offre commerciale en même temps que leur réseau 5G. Les smartphones 5G sont de plus en plus présents sur le marché. Les offres groupées sur les haut de gamme commencent d’ailleurs à arriver dans les offres commerciales des opérateurs. Mais une question subsiste : La 5G est-elle disponible dans ma région ?

La 5G dispo ? Comment le savoir ?

Alors, bien sûr, certains diront, le plus simple c’est d’avoir un smartphone 5G et de scanner les ondes. Bon, mouais pour le coup c’est pas trop top et en plus il faut déjà avoir un smartphone 5G et un abonnement.

Alors, la solution est de se diriger vers les opérateurs ?

C’est souvent déjà une bonne source d’information pour connaitre la disponibilité 5G. Voici donc quelques liens qui vous seront utiles :

La couverture chez Orange :

La couverture chez Free :

La couverture chez Bouygues :

La couverture chez SFR :

Enfin, Sachez aussi qu’il est possible de trouver une carte de couverture 5G chez Ookla. En effet, nous avons souvent l’habitude d’utiliser le site d’Ookla Speetest.net vous faire un test de vitesse de notre connexion internet.

Mais le site propose également une option qui permet de voir le déploiement de la 5G dans le monde entier ! Alors bien sur il faudra zoomer davantage sur votre région pour avoir un meilleur aperçu. Mais ce qu’il y a d’intéressant, c’est le site non seulement vous affiche les zones de couvertures, mais aussi à quel opérateur l’antenne/réseau 5G appartient.

https://www.speedtest.net/ookla-5g-map

Un petit plus pour le moins intéressant. Alors, si vous aussi vous êtes en quête de 5G, vous avez désormais tous les atouts dans vos mains pour avoir l’information que vous cherchez.