Boks, la consigne connectée pour votre maison !

La société Boks propose une « boite aux lettres », enfin plutôt une « boite à colis » simple et connectée. Celle-ci permet au livreur de déposer son colis dans votre consigne et ce même si vous n’êtes pas présent.

Avec le Covid, certains ont la chance de faire du télétravail. Pour les autres, ce n’est pas le cas. Et quand vous n’êtes pas à la maison et que vous avez passé une commande pour un produit, vous devez en général passer au point relai. Et si ce n’était pas nécessaire ? C’est ce que propose la société Boks.

Boks, la consigne Bluetooth connectée.

Alors, le système peut paraitre simple, mais il fallait y penser. La consigne tel qu’on l’a connait dans les gares est en fait facilement adaptable à une maison. Certes certains diront que ça fait gros ou grand comme boite aux lettres. Pourtant Boks l’a fait.

Ene ffet,il s’agit d’une boite à colis que vous viendrez par exemple placer sur votre façade, à coté de votre porte d’entrée ou pourquoi pas dans un hall d’immeuble. La boks fonctionne comme une consigne. Le livreur livre le colis chez vous et depuis une application sur un smartphone ou via un code, il pourra ouvrir la boite à colis pour y déposer votre produit.

Un système somme toute similaire à une consigne de clés bien connue par les agences bailleurs de maisons de vacances.

Ce qu’il y a d’intéressant avec la Boks, c’est qu’elle est également connectée. Alors, non pas de connexion Wi-Fi mais juste du Bluetooth. ET c’est l’entreprise qui nous explique son fonctionnement :

« Boks est géré en priorité par l’utilisateur. Ce dernier peut contrôler les accès des livreurs en pilotant la boîte à distance par connexion Bluetooth. Le pilotage se fait grâce à une application mobile installée sur votre smartphone qui permet de générer des codes à usage unique pour chaque livreur. Tout ceci se fait sans électricité ni connexion Internet »

Vous l’aurez compris, cette boite à colis aura pour vocation de faire office de concierge pour récupérer vos colis. A noter que si la Boks sert pour recevoir vos colis sans que vous ne soyez présent à la maison, elle pourra également être utilisée dans l’autre sens.

En effet, vous pouvez également déposer un colis dans votre Boks et envoyer le code d’ouverture à la personne pour qui le colis est destiné. Elle pourra ainsi récupérer son colis même si vous n’êtes pas présent.

Prix et disponibilité.

La Boks est disponible en diverses versions selon les usages. Ainsi la BoksOne est destinée comme solution privative et familiale et est proposée à 299€.