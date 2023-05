Between 3ANC de Status, les nouveaux écouteurs intra auriculaire haut de gamme.

La marque Status vient d’annoncer il y a quelques jours le lancement de ses écouteurs intra-auriculaire haut de gamme et riche en design.

Pas toujours évident de choisir une bonne paire d’écouteurs intra auriculaires de nos jours. Et pour cause, de nombreuses marques en proposent. Si c’est le cas notamment pour la pluspart des fabricants de smartphones, certaines marques en ont fait leur spécialité. C’est le cas pour la marque Status qui propose des caques audio supra auriculaire mais aussi des écouteurs intra auriculaire.

Between 3ANC, un design original mais pas seulement.

Status vient donc de dévoiler il y a quelques jours sa nouvelle paire d’écouteurs intra auriculaire qui ont pour nom Between 3ANC. Des écouteurs qui propose un design qui change de ce que l’on a l’habitude de voir. Ces écouteurs sont équipés d’un système acoustique à trois haut-parleurs. Le même que pour leur modèle Between Pro. Et ce pour un rendu sonore de haute qualité. Ainsi on retrouve un haut-parleur dynamique de 10mm accompagné de deux autres haut-parleurs.

Des micros pour une meilleure efficacité ANC.

Ces noucveaux écouteurs sont également doté d’un système de réduction de bruit active (ANC) pour offrir une meilleure immersion sonore tant à l’écoute que pour votre interlocuteur lors de vos conversation. Une gestion des bruits de fond qui est rendue possible grâce à un algorythme de gestion et aussi aux six microphones à formation de faisceaux avec réduction du bruit ambiant (ENR).

La marque Status annonce d’ailleurs que cela donne un meilleur rendu sonore lors de conversation Zoom, Skype, Facetime, Google Hangouts et autres. Les écouteurs Between 3ANC propose par ailleurs un ANC de -38db. Comme pour la plus part des écouteurs intra auriculaire, les Between 3ANC s’offre la certification IPX5 les rendant résistant à l’eau, la pluie, la sueur ou encore les éclaboussures.

Les écouteurs sont également dotés d’une zone tactile qui permettra d’activer certaines fonctionnalités comme par exemple la prise d’appel sans devoir passer par le téléphone. Status annonce une autonomie de 8 heures de lectures avec l’ANC activé et de 12 heures de lecture en mode normal. La recharge se fera sans fil depuis l’étui de rangement qui servira lui aussi de charge supplémentaire.

Pour ce qui est de la connexion avec votre téléphone, elle se fera quant à elle au travers d’une connexion Bluetooth 5.2. Une connexion qui permet également une connectivité multipoint pour connecter plusieurs appareils simultanément aux écouteurs. Enfin, pour les plus exigeants, une application disponible pour les smartphones Android et iOS permet d configurer ses propres réglages sonores.

Prix et Disponibilité.

Les écouteurs intra auriculaires Between 3ANC sont disponibles en 2 variantes de couleurs ; Os (Blanc) ou Onyx (noir). Les écouteurs sont commercialisés au prix de $249.