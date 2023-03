Test : Samsung Galaxy Buds2 Pro

Vous cherchez des écouteurs sans fil pour profiter de votre musique préférée avec une réduction active du bruit ? Les Samsung Galaxy Buds2 Pro pourraient bien être la réponse à vos besoins… Dans cet article complet, nous vous donnerons notre avis détaillé sur ces écouteurs.

Préambule.

Samsung est réputé pour son innovation technologique de pointe et sa qualité de fabrication supérieure. La société est aujourd’hui un géant mondial qui produit une large gamme de produits, notamment des téléviseurs, des smartphones, des tablettes et bien plus encore. L’un des produits les plus populaires de Samsung est sa gamme de smartphones, mais n’oublions pas les accessoires tel que ces Galaxy Buds2 Pro.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Poids : 2×5.5g (écouteurs), 43.4g (boitier de charge)

Dimensions : 21.6 x 19.9 x 18.7 mm (écouteurs), 50.2 x 50.1 x 27.7 mm (boîtier de charge)

Type de haut-parleur : Deux voies (Custom Coaxial 2-way)

Réduction active du bruit : Oui

Étanche : Oui, IPX7

Batterie : 61 mAh (écouteurs), 515 mAh (boitier de charge)

Autonomie de la batterie : Jusqu’à 5 heures (écoute), 18 heures (avec boîtier de charge)

Version du Bluetooth : 5.3

Formats audio pris en charge : SSC (Samsung Seamless Codec) HiFi, AAC, SBC

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Écouteurs Samsung Galaxy Buds2 Pro

Boitier de charge

Embouts auriculaires de différentes tailles

Câble USB-C

Manuel d’utilisateur

Petit tour du propriétaire des Galaxy Buds2 Pro de Samsung :

Les Galaxy Buds2 Pro sont des écouteurs sans fil intra-auriculaire qui sont livrés dans un boîtier de charge compact et élégant. Les écouteurs eux-mêmes ont un design ergonomique qui les rend confortables à porter pendant de longues périodes. Ils sont équipés de commandes tactiles sur la surface extérieure de chaque écouteur, ce qui permet de contrôler facilement la musique, les appels téléphoniques et les autres fonctions. Les Galaxy Buds2 Pro sont également dotés d’un système de haut-parleurs à deux voies comprenant un woofer et un tweeter pour offrir une qualité sonore exceptionnelle.

Le boîtier de charge est de petite taille et facile à transporter. Il se recharge via un câble USB-C ou en sans-fil via un Qi et il offre une autonomie de batterie supplémentaire pour les écouteurs. Lorsque les écouteurs sont placés dans le boîtier de charge, ils se connectent automatiquement pour la recharge. Le boîtier de charge dispose également d’une LED pour indiquer l’état de charge de la batterie.

Enfin, les Galaxy Buds2 Pro sont livrés avec des embouts auriculaires de différentes tailles pour un ajustement personnalisé. Les écouteurs sont étanches, avec une certification IPX7, ce qui signifie qu’ils peuvent résister à une immersion complète dans l’eau.