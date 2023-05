Les Realme 11 Pro et Realme 11 Pro+ dévoilé par la marque chinoise.

Ca y est, les Realme 11 Pro et Realme 11 Pro+ viennent d’être dévoilés en Chine, des smartphones dont la version Realme 11 Pro+ se veut être le haut de gamme de la marque.

Realme est une marque qui au fil des années a su séduire son public dans le monde du smartphone. La marque chinoise qui propose un large éventail de smartphone vient de dévoiler sa nouvelle gamme avec des produits qui monte en gamme.

Realme 11 Pro+, le haut de gamme de la série.

Ca y est, après plusieurs semaines de rumeurs, on sait exactement désormais de quoi se compose ce tout nouveau Realme 11 Pro+. Ce nouveau venu chez le constructeur chinois est doté d’un processeur Mediatek Dimensity 7050 Octa-core (2×2.6 GHz & 6×2.0 GHz) et est accompagné d’un GPU Mali-G68. Pour ce qui est de la mémoire embarquée, Realme propose 12Go de mémoire de stockage accompagné d’une capacité de stockage allant de 256 Go à 1 To. Cela devrait suffire pour ceux qui sont gourmands en fichier.

Un écran de qualité et des capteurs photo plus que corrects.

Pour ce qui est de l’écran, le choix s’est porté sur une dalle de type AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120Hz. Le tout pour une taille de 6.7 pouces et affichant en natif une résolution de 1080 x 2412 pixels pour un ratio 20:9.

Les capteurs photo arrière est triple capteur de 200 MP, 8 MP ultras grand-angle et un capteur 2 MP (mode macro). Pour la partie avant, on trouve un capteur 32MP qui permettra de faire des selfie plus que corrects.

Connectivité quand tu nous tiens.

Le point qui nous intéresse comme d’habitude est lui aussi bien fourni avec un téléphone 5G, avec du Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax), du Bluetooth 5.2 et du NFC. Pas de charge par induction par contre pour ce modèle.

Prix et Disponibilité.

Le Realme 11 Pro+ sera disponible au prix de 270€ et sera proposé en noir, vert et or.