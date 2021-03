Appareils auditifs : l’Intelligence Artificielle à portée d’oreille

La technologie s’invite partout pour notre plus grand plaisir. Jusque dans nos oreilles ! Si vous pensez que les appareils auditifs sont de vieilles machines, tout juste bonnes à amplifier les sons, détrompez-vous. Désormais, les aides auditives sont ultra-connectées et à la pointe de la technologie ! Bluetooth, Intelligence Artificielle, appareils auditifs Made for Smartphone… La high-tech est désormais au service de votre audition. Tour d’horizon des nombreuses fonctionnalités qu’offrent les nouvelles générations d’appareils auditifs.

L’Intelligence Artificielle veille sur votre santé

Imaginez des appareils auditifs qui prennent soin de vous ou de vos proches ! Quoi de plus rassurant que de savoir qu’au moindre problème, une chute par exemple, les services de santé puissent être prévenus immédiatement. C’est désormais chose faite avec l’Intelligence Artificielle embarquée. La marque Starkey, avec ses modèles Livio Edge AI a élaboré des prothèses auditives capables de porter assistance en cas de chute. Les capteurs intelligents de l’appareil détectent la moindre chute et transmettent aussitôt l’information vers l’application dédiée Thrive Care. Celle-ci alerte immédiatement les proches ou les soignants enregistrés dans sa base de données.

La technologie artificielle ne s’arrête pas là, puisqu’elle surveille également l’activité physique et cérébrale pour déceler le moindre incident. Sans oublier le temps de port des aides auditives, leur niveau de charge et même un traducteur instantané.

Pour le moment, seuls les appareils auditifs haut de gamme sont équipés de l’Intelligence Artificielle, mais d’ici quelque temps, nous sommes persuadés qu’elle se généralisera sur l’ensemble des modèles.

Bluetooth et appareils auditifs Made for Smartphone : prenez le contrôle du son !

La technologie Bluetooth n’est pas nouvelle dans notre monde connecté, mais c’est une petite révolution dans le domaine de l’audition ! Grâce aux appareils auditifs équipés du Bluetooth, vous prenez le contrôle de vos différents appareils sans fil. Couplées à un petit boîtier qui reçoit le signal Bluetooth de votre téléphone, vos aides auditives deviennent de véritables kits mains libres. Musique, appel téléphonique et même le son de votre téléviseur viennent se déverser directement dans votre conduit auditif.

Et ce n’est pas tout. Avec les prothèses auditives Made for Smartphone, vous n’avez plus besoin d’accessoire intermédiaire. La gamme d’appareils auditifs HearLink de Philips se connecte en direct à votre téléphone (iPhone ou Android) et même à votre tablette !

Une expérience auditive exceptionnelle

De nouvelles puces high-tech au creux de vos oreilles pour une expérience auditive exceptionnelle ! Les derniers appareils auditifs HearLink de Philips intègrent une nouvelle puce auditive qui va révolutionner votre écoute. L’Intelligence Artificielle de la puce s’adapte à votre environnement : la réduction des bruits ambiants se fait en un temps record, et le signal reçu est désormais extrêmement clair.

Les appareils auditifs ne se contentent plus de recevoir un signal sonore. Dotés de microphones multidirectionnels, ils sont aujourd’hui capables de se diriger vers la source sonore et de la clarifier pour une écoute sans interférence.

Un condensé de technologie dans des prothèses auditives miniaturisées

Ne pensez pas que toute cette technologie prend une place importante et rend les appareils auditifs volumineux ! Bien au contraire, plus ils sont high-techs, et plus ils deviennent invisibles ! Les micro-contours d’oreilles Styletto 7x par exemple adoptent désormais un design ultra-fin tout en intégrant des performances technologiques de pointe.

Les fabricants d’appareils auditifs ont entendu la demande croissante de leurs patients pour des équipements discrets. Désormais, vous trouverez des appareils invisibles intra-auriculaires capables des mêmes performances qu’un micro-contour d’oreille.

En conclusion

Notre avenir passe par la technologie et quand elle permet d’améliorer notre quotidien, c’est là qu’elle révèle tout son potentiel. Les dernières générations de prothèses auditives s’approchent au maximum de l’audition naturelle, pour que la perte de l’audition ne soit plus un handicap. Et quand, en plus, elles prennent soin de notre santé, on applaudit très fort !