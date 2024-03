Minimal Phone, un smartphone avec un clavier et un écran e-Ink.

La société américaine Minimal Company va-t-elle avec son Minimal Phone, créer une nouvelle génération de smartphone ? C’est en tout cas son intention avec ce projet de smartphone complètement différent de ce qu’on connait aujourd’hui !

La société Minimal Company dévoile un nouveau projet de smartphone pour le moins original et qui a pour vocation de revoir la manière dont nous utilisons notre smartphone. En effet, la société dévoile un nouveau concept de smartphone qui l’on pourrait situé entre une liseuse et un ancien BlackBerry.

Minimal Phone, un ovni dans le monde du smartphone actuel.

Si vous suivez l’actualité du smartphone, il est vrai qu’à part les smartphones pliables, on peut difficilement parler de révolution depuis une décennie dans le monde du smartphone. Avec le Minimal Phone, on est bien par contre dans un nouveau concept.

Le Minimal Phone est un smartphone de petite taille qui embarque un écran de 3.5 pouces, mais qui n’est pas un écran classique AMOLED, mais bien un écran e-ink. Une technologie que l’on retrouve sur les liseuses de type Kindle ou Kobo.

L’écran est accompagné d’un clavier physique QWERTY de 43 touches. Un clavier qui nous ramène pour ceux qui ont connus cette époque au BlackBerry.

Au cœur du système, on trouve un processeur MTK6769, 6Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 128Go. Le tout est poussé par un Android 13.

De la connectivité, du sans-fil…

Le Minimal Phone est doté d’une connexion 4G/LTE et embarque également du Wi-Fi double bande 802.11a/b/g/n et du Bluetooth 5.0. Le NFC est également présent. Le tout est accompagné d’une batterie de 4000mAh et d’un lecteur d’empreinte pour déverrouiller le smartphone.

Prix et Disponibilité.

Le Minimal Phone est actuellement proposé au prix de 320€ sur la plateforme Indiegogo. Les premiers exemplaires seront livrés dès 2024.