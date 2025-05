AAWireless TWO+ : l’adaptateur sans fil universel pour Android Auto et Apple CarPlay

Connecter son smartphone à sa voiture sans se soucier d’un câble devient une priorité pour de nombreux conducteurs. L’adaptateur AAWireless TWO+, conçu par Emil Borconi-Szedressy, s’inscrit dans cette dynamique en offrant une compatibilité à la fois avec Android Auto et Apple CarPlay. Un petit boîtier, mais une grande avancée.

Le créateur Emil Borconi-Szedressy poursuit sa mission de simplifier la connectivité embarquée. Déjà à l’origine du premier AAWireless orienté exclusivement Android, il étend aujourd’hui sa vision avec une version « TWO+ » aux ambitions plus larges.

Une double compatibilité Android Auto et Apple CarPlay

La gamme du développeur s’agrandit avec un modèle capable de gérer aussi bien les appareils Android que les iPhones. Cette double compatibilité fait du TWO+ un accessoire polyvalent pour les véhicules récents équipés de ports USB compatibles avec les systèmes embarqués.

Grâce à son connecteur unique, il suffit de brancher l’appareil sur le port USB de la voiture pour que celui-ci transforme une connexion filaire classique en une liaison totalement sans fil, évitant les désagréments d’un câble mal rangé ou usé.

Un design discret et une installation simple

L’adaptateur AAWireless TWO+ mise sur une forme compacte et minimaliste, qui se fond aisément dans l’habitacle sans gêner l’utilisation du tableau de bord. Son installation est intuitive : une simple appairage initial avec le smartphone via l’application mobile dédiée permet de lancer le fonctionnement sans fil.

Le bouton multifonction présent sur l’appareil autorise également certaines interactions physiques, comme la mise en veille, la réinitialisation ou la commutation entre appareils enregistrés.

Mises à jour OTA et application compagnon

La marque renforce l’intérêt de son produit avec la possibilité de mises à jour OTA (Over The Air). Cela signifie que les améliorations logicielles, les correctifs et nouvelles fonctions sont directement accessibles via l’application AAWireless, sans manipulation complexe.

Ce suivi logiciel actif permet une évolution continue de l’appareil, en fonction des retours utilisateurs et de l’évolution des systèmes Android et iOS.

Une campagne de précommande qui cartonne

Actuellement disponible sur Indiegogo, l’AAWireless TWO+ est proposé à un tarif de lancement très attractif. Les premières unités sont parties en quelques heures seulement, signe de l’attente générée par une telle solution.

Les prix débutent aux alentours de 31 euros, avec une livraison prévue à partir de juillet 2025. La campagne est limitée à 3 000 unités dans cette phase initiale, renforçant la rareté du produit à son lancement.

Une réponse à un besoin croissant d’ergonomie

De plus en plus de conducteurs souhaitent une expérience connectée fluide dans leur véhicule, sans contrainte physique. L’AAWireless TWO+ répond précisément à ce besoin avec un produit compact, fiable et adapté à une vaste majorité de véhicules récents équipés de systèmes Android Auto ou CarPlay.

La marque étoffe ainsi son catalogue avec un produit qui combine polyvalence, simplicité d’usage et évolutivité logicielle, un trio gagnant pour les automobilistes connectés.

Récapitulatif technique

Nom : AAWireless TWO+

Créateur : Emil Borconi-Szedressy

Compatibilité : Android Auto, Apple CarPlay

Connexion : USB (voiture), Bluetooth/Wi-Fi (smartphone)

Fonctionnalités : Connexion sans fil Bouton multifonction Mises à jour OTA Application compagnon

Dimensions : Compact, format poche

Mise en service : Plug & Play

Disponibilité : Précommande sur Indiegogo

Prix : À partir de 31 €

Livraison estimée : Juillet 2025

Nombre d’unités : 3 000 disponibles pour la première vague

