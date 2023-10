1Control LOCO, Sécurisez votre scooter, vélo ou casier de salle de sport.

Avec son 1Control LOCO, la marque italienne 1Control qui s’est spécialisée dans les produits connectés de sécurité revient cette fois avec un nouveau cadenas connecté.

1Control est une société italienne spécialisée dans le développement de solutions électroniques pour l’automatisation domestique. Elle met l’accent sur l’innovation, avec des produits conçus pour faciliter la vie quotidienne. Parmi ses réalisations notables, le “1Control ENTRY” est un dispositif électronique permettant l’activation d’automatismes d’ouverture, comme des portes électrifiées ou des portails.

L’objectif de 1Control est de rendre la technologie accessible et pratique pour tous, tout en garantissant sécurité et fiabilité. En intégrant la technologie moderne à l’habitat, 1Control contribue à définir l’avenir de la maison intelligente en Italie et au-delà. Cette fois la marque propose un produit quelque peu plus nomade.

1Control LOCO, votre antivol connecté.

Avec ce nouveau cadenas 1Control LOCO, la marque propose un tout nouveau produit connecté mais cette fois plus nomade. De fait, avec sa forme et son système LOCO est le cadenas intelligent Bluetooth pilotable directement depuis les smartphones et montres connectées qui conviendra pour les vestiaires à la piscine et à la salle de sport ou pour protéger votre scooter ou votre vélo.

Ce nouveau venu est doté d’un corps en aluminium renforcé et une manille de sécurité en acier inoxydable. Prévu aussi bien pour l’intérieur que pour l’extérieur, il supporte des températures allant de -20°C à +50°C. Il reçoit en outre la certification IP67.

A relire : 1Control ouvre votre portail depuis votre smartphone grâce à Solo ! La jeune startup italienne 1Control s’est installée dans l’univers de la domotique connectée avec un boitier connecté baptisé « Solo » qui ouvre votre portail avec votre smartphone.

Pour ce qui est de son ouverture et sa fermeture, celle-ci passe directement via votre smartphone au travers d’une application dédiée au 1Control LOCO. De fait, une fois associé à votre smartphone au travers d’une connexion Bluetooth sécurisée et cryptée, il vous suffira de sortir votre smartphone pour déverrouiller le cadenas. Par ailleurs, 1Control souligne qu’il est également possible de déverrouiller le cadenas depuis une montre connectée type Apple Watch ou Wear OS.

Enfin, dernier détail mais intéressant, il est également possible de partager le cadenas avec d’autres personnes et définir des périodes d’accès. De même il sera possible d’avoir un historique des ouvertures et fermetures du cadenas depuis l’application.

Prix et Disponibilité.

Le cadenas connecté 1Control LOCO sera disponible dès le mois de novembre au prix de 99€. Pour les plus intéressé, sachez que la marque le propose en précommande au prix de 75€ depuis son site internet.