ELEVATE, un nouveau casque supra aural ANC sans fil.

Avec son casque audio ELEVATE, la société Shenoy Audio entend proposer un casque audio sans fil de type supra aural intégrant du ANC à un prix intéressant. Un casque qui veut rivaliser avec les plus grand nom du segment.

Pas toujours évident de se faire une place dans le monde de l’audio et plus particulièrement dans celui des casques audio supra aural. Effectivement, la concurrence est rude et certains acteurs et marques ont la cote auprès du grand public. On trouve aussi des casques de tous type et de qualité différente. Le tout à tous les prix. Cela n’empêche pas la société Shenoy Audio de relever le défi et de proposer son propre casque audio sans fil Supra Aural.

ELEVATE, un supra aural qui vous trouver sa place parmi les grands.

Pour son casque ELEVATE, la marque a fait appel à des professionnel du son pour avoir un avis de professionnel quant à la qualité du son du casque lors de son développement et ce afin d’obtenir une qualité de son digne de ce nom.

Et pour ce faire, la marque ajoute un maximum de fonctionnalités comme notamment la présence de la technologie ANC (Active Noise Cancelling) ou si vous préférez en bon français « Réduction de bruit active ». La marque affirme utilisé une technologie composée de 4 micros offrant une réduction de bruit jusqu’à 30 dB.

La fonction ANC peut être activée depuis un bouton présent sur le côté d’un des deux haut-parleurs. Des haut-parleurs de 45 mm en neodymium qui sont en outre enrobés de gros coussinets en cuir pour offrir un confort premium. L’arceau est lui aussi au niveau de la tête doté d’une housse de protection pour le crane. Enfin, l’arceau est équipé d’un système de charnière pour plier les haut-parleurs et offrir ainsi la possibilité de ranger plus facilement le casque et réduire son encombrement. Le casque étant fourni avec un étui coque de rangement.

Bluetooth, filaire et batterie.

Le casque propose deux type d’utilisation, soit via un câble audio, soit au travers d’une connexion sans fil de type Bluetooth multipoint. Ainsi, il sera possible de connecter deux sources audio simultanément via le Bluetooth.

Pour ce qui est de la batterie, la marque annonce pour ce casque sans fil Bluetooth ELEVATE, une autonomie allant jusqu’à 50 heures en mode écoute et appels sans l’utilisation de l’ANC. La charge de la batterie de 1050mAh se fera via un port USB-C. Comptez environ 2 heures pour une charge pleine.

Prix et Disponibilité.

Le casque qui sera disponible dès le mois de Janvier est commercialisé au prix de 242€.